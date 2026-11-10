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Ranucci esulta per 'Spotlight': "Ascolti quintuplicati nella fascia"

Il nuovo spazio d'inchiesta su RaiNews24 tocca lo 0,6% di share, superando la media di rete

Il post di ringraziamento di Sigfrido Ranucci - Facebook
Il post di ringraziamento di Sigfrido Ranucci - Facebook
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10 novembre 2026 | 12.33
Loredana Errico
LETTURA: 2 minuti

"Quintuplicati gli ascolti. La vostra partecipazione in sole due settimane ha quintuplicato gli ascoltatori della fascia". Così Sigfrido Ranucci esulta sui social per i risultati di 'Spotlight', il nuovo spazio d'inchiesta di RaiNews24 (canale 48) in onda il lunedì alle 22:30, a cui si sta dedicando nelle vesti di vicedirettore della testata all news dopo il burrascoso addio a 'Report'.

"Siamo a circa 100 mila spettatori, il doppio della media del canale – prosegue Ranucci nel suo post, ringraziando il pubblico –. Con la vostra passione partecipate agli sforzi dei nostri inviati che lavorano tra mille difficoltà". Dati alla mano, la seconda puntata del programma ha registrato 89.000 spettatori pari allo 0,6% di share, in leggera crescita rispetto al debutto della settimana precedente, che aveva segnato 82.000 spettatori e lo 0,5%. Si tratta di numeri fisiologicamente microscopici se paragonati a una prima serata generalista, ma incoraggianti per la rete all news della Rai: in quella specifica fascia oraria, infatti, il canale viaggia mediamente intorno allo 0,16% di share con circa 27mila spettatori.

Per trainare il nuovo progetto editoriale, nei giorni scorsi l'ex conduttore di Rai3 aveva lanciato una vera e propria "chiamata alle armi" rivolta ai suoi fedelissimi: "Sosteniamo la libertà di stampa e l'inchiesta! Stasera colleghiamoci su canale 48 del digitale terrestre. Scattatevi una foto mentre guardate l'inchiesta di #Rainews e postatela sui vostri social taggando @rainewsofficial". E a chi, nei giorni successivi alla prima puntata, aveva fatto notare che il nome di Ranucci non compariva nei titoli di coda, il conduttore ha risposto: "Qualcuno l’altra volta si è lamentato che non c’era la mia presenza o firma. Non è importante, importante che sia lì a garantire uno spazio di libertà senza filtri, l’unico limite è dire sempre la verità nell’interesse del pubblico. Vi aspetto".

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