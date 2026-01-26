circle x black
Cerca nel sito
 

Silvana Estrada, una data a Milano a maggio

La cantautrice messicana si esibirà il 17 maggio in Santeria Toscana

Silvana Estrada
Silvana Estrada
26 gennaio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cantautrice messicana Silvana Estrada arriva in Italia per un concerto in calendario il 17 maggio prossimo presso Santeria Toscana 31, a Milano. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 30 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. L’artista presenterà dal vivo anche i brani del suo ultimo album, 'Vendrán Suaves Lluvias', un lavoro acclamato dalla critica per la sua intensità emotiva e ricchezza sonora.

Dopo il successo del suo album di debutto 'Marchita', che le è valso un Latin Grammy come miglior artista emergente e tournée mondiali, Estrada continua a conquistare il pubblico con la sua musica che fonde jazz, folk e sonorità tradizionali messicane, arricchita da testi poetici e profondamente personali. Vendrán Suaves Lluvias esplora temi di dolore, rinascita e bellezza, trasformando esperienze intime in canzoni ipnotiche e suggestive, tra cui i brani 'Dime', 'Flores' e 'No Te Vayas Sin Saber'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
concerto cantautrice album jazz folk messicano
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza