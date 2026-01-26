Silvana Estrada, una data a Milano a maggio

La cantautrice messicana Silvana Estrada arriva in Italia per un concerto in calendario il 17 maggio prossimo presso Santeria Toscana 31, a Milano. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 30 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. L’artista presenterà dal vivo anche i brani del suo ultimo album, 'Vendrán Suaves Lluvias', un lavoro acclamato dalla critica per la sua intensità emotiva e ricchezza sonora.

Dopo il successo del suo album di debutto 'Marchita', che le è valso un Latin Grammy come miglior artista emergente e tournée mondiali, Estrada continua a conquistare il pubblico con la sua musica che fonde jazz, folk e sonorità tradizionali messicane, arricchita da testi poetici e profondamente personali. Vendrán Suaves Lluvias esplora temi di dolore, rinascita e bellezza, trasformando esperienze intime in canzoni ipnotiche e suggestive, tra cui i brani 'Dime', 'Flores' e 'No Te Vayas Sin Saber'.