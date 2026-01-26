Silvana Estrada, una data a Milano a maggio

La cantautrice messicana si esibirà il 17 maggio in Santeria Toscana
La cantautrice messicana Silvana Estrada arriva in Italia per un concerto in calendario il 17 maggio prossimo presso Santeria Toscana 31, a Milano. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 30 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. L’artista presenterà dal vivo anche i brani del suo ultimo album, 'Vendrán Suaves Lluvias', un lavoro acclamato dalla critica per la sua intensità emotiva e ricchezza sonora.
Dopo il successo del suo album di debutto 'Marchita', che le è valso un Latin Grammy come miglior artista emergente e tournée mondiali, Estrada continua a conquistare il pubblico con la sua musica che fonde jazz, folk e sonorità tradizionali messicane, arricchita da testi poetici e profondamente personali. Vendrán Suaves Lluvias esplora temi di dolore, rinascita e bellezza, trasformando esperienze intime in canzoni ipnotiche e suggestive, tra cui i brani 'Dime', 'Flores' e 'No Te Vayas Sin Saber'.