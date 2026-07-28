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22simba annuncia '2 passi dal cielo non uno in più', il nuovo singolo fuori venerdì

Il brano dà il nome al secondo dei tre atti che compongono 'Miria', il nuovo album dell'artista in uscita nel 2026

22simba - Giordano Mattar
22simba - Giordano Mattar
28 luglio 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

22simba annuncia oggi '2 passi dal cielo non uno in più', il nuovo singolo fuori venerdì 31 luglio su tutte le piattaforme digitali. La traccia è stata anticipata dall’apertura del pre-order di 'Atto 2: Miria', il nuovo capitolo che compone l’omonimo album 'MIRIA' - in uscita nel 2026 - nei formati fisici lp autografato numerato e cd autografato numerato con artwork esclusivo dedicato.

In '2 passi dal cielo non uno in più' 22simba riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio.

Il brano prosegue le riflessioni avviate in 'Arricchiti', mettendo al centro il valore della vulnerabilità come punto di partenza per costruire la propria identità con maggiore consapevolezza, senza inseguire un’idea irrealistica di perfezione.

Il singolo anticipa 'Atto 2: Miria', il secondo dei tre atti che compongono 'Miria', l’album di 22simba di prossima uscita. Questo capitolo prende il nome dalla nonna dell’artista e riflette sul valore autentico della felicità: un atto che si ispira alla vita di Miria e alla sua capacità di apprezzare le piccole cose, e che si confronta con una generazione che fatica a sentirsi davvero soddisfatta. Questo capitolo arriva dopo 'Arricchiti', il singolo in collaborazione con Guè che ha dato il nome al primo atto dell’album e racconta il conflitto di chi ha inseguito i beni materiali e che, una volta guadagnati, si interroga sul significato di ciò che ha ottenuto.

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