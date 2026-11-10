Simona Ventura si prepara a raccogliere una nuova sfida. A 23 anni dalla conduzione del Festival di Sanremo e dopo aver scritto pagine importanti della storia televisiva recente, la conduttrice sarà infatti protagonista del progetto con cui San Marino RTV punta a rafforzare ulteriormente il profilo internazionale del San Marino Song Contest nelle edizioni 2027 e 2028.

L'emittente della Repubblica del Titano ha annunciato un piano di sviluppo ambizioso che arriva dopo il successo dell'edizione 2026 della manifestazione, capace di superare i 320 milioni di contatti complessivi al termine dell'intera operazione collegata all'Eurovision Song Contest. Un risultato che, nelle intenzioni degli organizzatori, conferma la crescente capacità dell'evento di attirare attenzione e visibilità ben oltre i confini di San Marino.

Al centro del nuovo corso ci sarà proprio Simona Ventura, alla quale San Marino RTV affida un ruolo di primo piano nella costruzione delle prossime due edizioni del contest. La conduttrice condividerà la direzione artistica con Massimo Bonelli (dal 2015 direttore artistico e organizzatore generale del Concerto del Primo Maggio di Roma) e sarà coinvolta direttamente nell'ideazione e nella costruzione televisiva delle semifinali e della finale del marzo 2027. Non solo: Ventura sarà anche la conduttrice della serata conclusiva che assegnerà il pass per l'Eurovision Song Contest 2027.

Una scelta che punta a rafforzare la dimensione artistica, editoriale e spettacolare della manifestazione, consolidandone al tempo stesso la vocazione internazionale.

Nel frattempo è già partita la macchina organizzativa. Sono infatti iniziate le selezioni di 'Dreaming San Marino Song Contest', il percorso internazionale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti, che sta raccogliendo centinaia di candidature provenienti da numerosi Paesi del mondo.

A coordinare il lavoro è Denni Montesi, impegnato nella gestione delle candidature e nell'organizzazione delle selezioni internazionali insieme alla direzione artistica e all'intero team di San Marino RTV.

Una tappa fondamentale del percorso sarà il prossimo 17 novembre a Milano, quando si terrà una riunione operativa dedicata alla definizione dell'organizzazione delle varie fasi del progetto, del calendario degli appuntamenti, delle attività promozionali e dei grandi eventi che accompagneranno la marcia di avvicinamento alla finale.

Le date da segnare in agenda sono già state fissate: le semifinali andranno in scena il 3 e 4 marzo, mentre la finale è prevista per il 6 marzo 2027. Sarà proprio la serata condotta da Simona Ventura a decretare l'artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2027.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è la collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, sostenuta dall'intero Congresso di Stato. Una sinergia che conferma il valore strategico attribuito al contest come strumento di promozione culturale, turistica e internazionale della Repubblica del Titano.

"Con Simona Ventura e Massimo Bonelli - ha sottolineato il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio - vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante. Simona sarà protagonista della direzione artistica, della costruzione delle serate e della conduzione della finale".

Sergio ha poi rivolto un ringraziamento al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, alla Segreteria di Stato per il Turismo e all'intero Congresso di Stato "per il sostegno e la condivisione di un progetto che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione internazionale della Repubblica".

"Insieme a Denni Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV stiamo costruendo un percorso che guarda già al 2028, con l'ambizione di rendere San Marino un punto di riferimento sempre più riconoscibile nel panorama dei grandi eventi musicali europei", ha aggiunto.

Il lavoro dell'emittente non si fermerà alla corsa verso l'Eurovision. Dopo l'edizione 2027 della manifestazione europea, il progetto proseguirà infatti con la preparazione della partecipazione al Junior Eurovision Song Contest in Armenia, confermando l'attenzione di San Marino RTV anche verso i talenti più giovani.