Simona Ventura ha celebrato il suo 60esimo compleanno in diretta a 'La volta buona'. La conduttrice televisiva oggi, martedì 1 aprile, in collegamento con il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo ha ripercorso i suoi 40 anni di carriera. E a grandissima sorpresa, ha ricevuto degli auguri speciali da parte della collega e amica Mara Venier.

Gli auguri di Mara Venier

In studio è arrivata la telefonata di Mara Venier che ha voluto fare gli auguri in diretta all'amica Simona Ventura. "Posso dire che siamo state due cog**one a non frequentarci e voglio ringraziare Giovanni, Giovanni sa perché", ha detto la conduttrice di Domenica In.

Le due conduttrici, infatti, sono tornate ad avere un rapporto di amicizia dopo un lungo periodo di lontananza: "Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, ma non ricordiamo più perché ci siamo allontanate", avevano raccontato a Domenica In, senza svelare mai il motivo del litigio che ha causato la rottura del rapporto.

Mara Venier, in collegamento con 'La volta buona', ha aggiunto: "Ringrazio Simona perché in questo periodo così difficile per me, lei è la persona che mi sta più vicina di tutti", ha detto la conduttrice che sta attraversando un periodo complesso a causa della malattia del marito Nicola Carraro.

I 60 anni di Simona Ventura

Simona Ventura ha segnato la televisione italiana. È stata la prima donna a condurre 'Quelli che il calcio' e 'Le iene'. Oltre 60 programmi all'attivo in 40 anni di carriera tra Rai, Mediaset, Sky e la parentesi ad Agon Channel non solo come conduttrice ma anche come inviata, giurata, opinionista, ospite fissa o concorrente. Senza dimenticare svariati Telegatti vinti. Tra alti e bassi, si è sempre rialzata. Non è un caso se il suo motto sia 'Crederci sempre, arrendersi mai'. Un nome e un cognome: Simona Ventura, per tutti "SuperSimo", che oggi 1 aprile compie 60 anni.