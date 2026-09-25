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Simone Annicchiarico squalificato dal Grande Fratello Vip: la comunicazione

Il concorrente è costretto ad abbandonare il gioco dopo aver pronunciato una bestemmia

Simone Annicchiarico - Grande Fratello Vip
Simone Annicchiarico - Grande Fratello Vip
25 settembre 2026 | 11.40
Marica Di Giovanni
LETTURA: 3 minuti

Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali social del reality show di Canale 5: "Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa".

Il motivo sarebbe legato a una bestemmia che il concorrente si è lasciato sfuggire mentre Giancarlo Danto stava preparando la pasta. La frase incriminata è stata pronunciata sottovoce, tanto che gli altri coinquilini pare non l'abbiano nemmeno sentita. Ma al pubblico da casa è arrivata e il video è presto diventato virale, così il Grande Fratello ha dovuto prendere un serio provvedimento.

Il pubblico, tuttavia, non sarebbe d'accordo con la squalifica: "Comunque per me non e’ giusto, gli anni scorsi hanno bestemmiato e non e’ stato preso mezzo provvedimento", si legge sotto il post. Anche Selvaggia Lucarelli non ci sta, e sui social ha scritto ironicamente: "Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore".

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simone annicchiarico grande fratello vip gf vip
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