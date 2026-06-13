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Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sfilerà al concerto di Achille Lauro a San Siro

La fidanzata del tennista numero uno del mondo sfilerà all'evento che si terrà alla Scala del calcio lunedì 15 giugno

Achille Lauro e Laila Hasanovic - fotogramma/ipa
Achille Lauro e Laila Hasanovic - fotogramma/ipa
13 giugno 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, sarà tra le protagoniste del concerto di Achille Lauro in programma lunedì 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. La modella danese, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sfilerà per Dondup, durante un evento esclusivo che si terrà nel corso della serata, in quello che sarà il primo concerto dell'artista alla Scala del calcio. Un appuntamento che unirà musica e moda, con la direzione artistica di Achille Lauro.

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Dopo aver attirato l'attenzione sul red carpet del Festival di Cannes, vestita di bianco, Hasanovic, accompagnata dalle note dei brani di Achille Lauro, calcherà una passerella decisamente diversa, quella dello stadio San Siro, allestita per l'occasione speciale.

Resta un'incognita, al momento, la presenza di Jannik Sinner tra il pubblico. Il numero uno del mondo è stato avvistato nei giorni scorsi a Milano insieme alla modella, prima di fare ritorno a Monaco per riprendere gli allenamenti e la preparazione in vista di Wimbledon. Gli impegni sportivi potrebbero dunque impedirgli di assistere all'evento e di essere in prima fila ad applaudire la fidanzata, ma la sua presenza non è esclusa. Una certezza, invece, c'è già: Laila Hasanovic sarà tra le modelle più attese della sfilata firmata Lauro De Marinis.

Riproduzione riservata
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laila hasanovic achille lauro san siro Dondup
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