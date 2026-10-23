Sisma 2016, Castelli: "Short Attacks racconta voglia di riscatto"

"Con il contest Short Attacks giovani artisti si candidano a presidiare il tema del cortometraggio raccontando quella voglia di riscatto che è la cifra fondanentale di questi dieci anni: primi anni complicatissimi ma ora vediamo la luce in fondo al tunnel", lo ha dichiarato Guido Castelli, commissario straordinario sisma 2016, a margine della presentazione di Short Attacks, contest di cortometraggi sul tema del sisma che ha colpito il Centro Italia, rivolto agli under 25 è promosso da Cinecittà con Rai Cinema e la struttura commissariale, presentato al Festival del Cinema di Roma.