Social, 'Un Paso Adelante Next' e SBAM lanciano challenge su sigla serie

'Un Paso Adelante Next', su Mediaset Infinity dal 27 novembre, è il sequel della storica serie dei primi anni 2000 incentrata sugli intrecci tra studenti e professori della leggendaria Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid. La nuova stagione, che arriva su Mediaset Infinity a grande richiesta 20 anni dopo l’originale, è stata lanciata attraverso un’activation firmata SBAM e che ha visto coinvolta una squad di creator su Instagram e TikTok. Gli ambassador hanno riportato in trend l’iconica sigla di 'Un Paso Adelante' con una coreografia ispirata ai passi dell’indimenticabile overture della serie. L’operazione, parte della campagna di lancio di UPA Next, ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di creator, tra cui Annie Mazzola, Violetta Rocks, I Trentenni, Choros Ballet, Andrea Dianetti, Vincenzo Tedesco, Giulia Spinelli e Le Gemels.

Per rendere ancora più speciale l’iniziativa, è stata realizzata una box esclusiva contenente una felpa disegnata ad hoc e prodotta in edizione limitata, che ogni creator ha ricevuto e mostrato in un momento di unboxing. Dopo aver indossato la hoodie, i talent hanno interpretato la coreografia e invitato le loro community a unirsi alla UPA Next Challenge, replicando i passi e condividendo i propri video sui social, come fossero parte della celebre scuola di danza della serie.

"La ricetta per riaccendere i riflettori su una delle serie culto degli anni 2000 è 'simple and loud': l’iconica sigla torna alla ribalta insieme a un tutorial per ispirare gli utenti e invitarli a mettersi in gioco e condividere il ballo come fossero nella scuola di danza di UPA Next. Il trend? Quello del Y2K, ovvero la nostalgia positiva degli anni 2000, un linguaggio che è già tornato a farsi sentire anche e soprattutto fuori dal social e che è molto in voga tra le nuove generazioni", commenta Giorgio Bologna, Head of Creative di SBAM.