La volta buona, Sophie Codegoni: "Mi dicevano anoressica, ma non stavo bene"

La testimonianza dell'influencer nel salotto di Caterina Balivo

Sophie Codegoni - fotogramma/ipa
Sophie Codegoni - fotogramma/ipa
05 novembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
Sophie Codegoni ospite oggi, mercoledì 5 novembre, a La volta buona ha raccontato il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, segnato dalla fine della relazione con Alessandro Basciano e dalle battaglie legali seguite.

L'influencer, che ha denunciato l'ex compagno per stalking, ha parlato delle conseguenze psicologiche degli ultimi mesi visibili attraverso il cambiamento fisico: "Se ne parla davvero poco", ha detto Codegoni nel salotto di Caterina Balivo commentando alcune foto condivise sui social in cui aveva perso del peso.

"Queste foto sono di un periodo della mia vita in cui ho perso effettivamente molto peso, lo stress influisce tanto sul nostro corpo, nonostante mangiassi perdevo sempre peso. Io sono un’amante del corpo magro, ma lì non stavo benissimo. Ero dimagrita ma non in modo sano", ha detto.

L'ex gieffina ha parlato di aver ricevuto tanti commenti negativi: "Sotto le mie foto mi scrivevano che ero anoressica. Modificavo e aggiungevo qualche curva per evitare commenti cattivi".

Oggi Sophie sta meglio grazie a un importante percorso personale: "Sono riuscita a riprendere peso, anche grazie a un percorso psicologico che ho fatto per motivi miei personali".

sophie codegoni la volta buona caterina balivo rai 1
