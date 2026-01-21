circle x black
Spin Factor/Adnkronos, Zalone conquista anche i social: sentiment positivo all'89%

Fra i temi più discussi online su 'Buen Camino', il record storico di incassi e le battute del comico e attore pugliese

21 gennaio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
Il successo di 'Buen Camino' non si ferma alle sale cinematografiche, ma spopola anche sui social. Il nuovo film di Checco Zalone, che ha debuttato il giorno di Natale, ha generato un’ondata di reazioni social che raccontano un fenomeno culturale più ampio: non solo un titolo campione d'incassi, ma un catalizzatore di emozioni, discussioni e ritorni collettivi all’esperienza cinematografica. L'analisi delle conversazioni online mostra un’accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico, con un sentiment favorevole che raggiunge l'89%, a fronte di un 11% di giudizi negativi. È quanto emerge dal report realizzato da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana e integrata con l'AI (GUARDA).﻿

Ancora più netto il consenso intorno a Checco Zalone, protagonista del film: il sentiment espresso dagli utenti nei confronti dell’attore e comico pugliese è positivo nel 92% dei casi, con solo un 8% di valutazioni negative. Un dato che conferma il forte legame tra l’artista e il suo pubblico nonché la sua capacità di intercettare gusti, linguaggi ed emozioni trasversali. Dal punto di vista delle emozioni, 'Buen Camino' suscita soprattutto entusiasmo (56%), seguito da spensieratezza (14%) e ilarità (10%). Le componenti critiche restano marginali (6%), mentre una quota residuale di conversazioni (14%) riguarda emozioni non classificabili nelle categorie principali. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un film vissuto come esperienza leggera, coinvolgente e capace di generare buonumore.

Tra i temi più discussi online in relazione al film emergono cinque filoni principali. In testa, con il 33%, il ritorno in massa del pubblico nelle sale cinematografiche, seguito dal raggiungimento del record storico di incassi in Italia contro 'Avatar' (22%). Al terzo posto la discussione sulle battute e sulla comicità di Zalone (16%), mentre restano sullo sfondo il confronto tra nuovo film e successi passati (13%) e la polemica sul valore reale degli incassi in relazione all’inflazione (11%). I dati confermano che 'Buen Camino' va oltre il successo commerciale: è un fenomeno sociale. Il film ha riacceso la voglia di sala, ha alimentato entusiasmo e conversazioni online, ha rafforzato il 'fattore Zalone' e ha riportato al centro del dibattito il valore del cinema popolare. In una fase di profonda trasformazione dell’audiovisivo, 'Buen Camino' diventa così un motore di rilancio dell’esperienza cinematografica anche nello spazio digitale.

