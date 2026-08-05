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Bruce Springsteen, tumore della moglie Patti Scialfa in remissione: "La ricerca non è politica ma speranza"

L'artista lo ha rivelato in un videomessaggio alla Pan-Mass Challenge, la tradizionale corsa ciclistica benefica che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro a favore del Dana-Farber Cancer Institute

Patty Scialfa e Bruce Springsteen
Patty Scialfa e Bruce Springsteen
05 agosto 2026 | 17.25
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

Bruce Springsteen ha condiviso un aggiornamento positivo sulla battaglia della moglie Patti Scialfa contro il cancro. Il cantante di 'Born to Run', 76 anni, ha rivelato che Scialfa, 73 anni, è in remissione dopo la diagnosi di mieloma multiplo, una rara forma di tumore del sangue scoperta nel 2018.

La notizia è arrivata tramite un videomessaggio trasmesso in occasione del Pan-Mass Challenge, la tradizionale corsa ciclistica benefica che si è tenuta lo scorso weekend a Boston e che raccoglie fondi per la ricerca e le cure oncologiche a favore del Dana-Farber Cancer Institute.

"La ricerca medica non è politica"

"Come sapete, Patti convive con il suo mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, fortunatamente, è in remissione", ha detto Springsteen in un video pubblicato su X. "Tuttavia, come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato la lezione che ogni pazienza conosce: la speranza ha un volto". Ha poi aggiunto che quel volto è "il medico che non smette mai di cercare e di prendersi cura di noi" e "l'infermiera che ci siede accanto quando abbiamo paura e rende il viaggio un po' più facile".

Springsteen ha spiegato che il percorso della moglie "ci ha insegnato anche qualcosa che spero ognuno di noi, ogni americano, possa comprendere" ovvero che "la ricerca medica non è politica". Per il cantautore e chitarrista "non è una voce di bilancio", ha detto. "È ciò che permette alle famiglie di ritrovare la speranza quando sembra impossibile farlo. Quando perdiamo di vista questo, perdiamo di vista anche gli altri, ed è un prezzo troppo alto da pagare per chiunque".

Il cantante di 'Born to Run' - brano che ha eseguito nel videomessaggio - ha ricordato di aver "passato la vita a scrivere canzoni su chi continua a credere anche quando la vita dà ogni motivo per smettere" e su "chi si rifiuta di lasciare indietro qualcuno" quando le cose si fanno difficili. Questo, "per Patti e per me, è sempre stato il volto migliore dell’America", ha aggiunto. "E oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di eroi quotidiani come le persone che compongono il Pan-Mass Challenge".

Riproduzione riservata
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Springsteen cancro remissione mieloma multiplo Pan Mass Challenge
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