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Star Trek, è morto Walter Koenig: l'attore era Chekov nell'equipaggio del capitano Kirk

Koenig è deceduto a 90 anni. Ha recitato nella serie dalla seconda stagione

William Koenig in Star Trek con il capitano Kirk (William Shatner)
William Koenig in Star Trek con il capitano Kirk (William Shatner)
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26 ottobre 2026 | 18.24
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Walter Koenig, Pavel Chekov nell'equipaggio di Star Trek, è morto. L'attore aveva 90 anni. Koenig, riferisce The Hollywood Reporter, si è spento ieri, domenica 25 ottobre, per cause naturali nella sua casa di North Hollywood. Cresciuto a Manhattan da genitori immigrati lituani, Koenig si unì al cast della serie Star Trek entrando a far parte dell'equipaggio del capitano Kirk - interpretato da William Shatner - all'inizio della seconda stagione, apparendo in 36 dei 50 episodi trasmessi tra il 1967-68 e il 1968-69. L'attore ha interpretato Pavel Andreievich Chekov, il membro russo dell'equipaggio, nei primi sette film della Paramount, usciti tra il 1979 e il 1991 e tratti proprio dalla serie televisiva della Nbc.

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