Ryan Gosling entra ufficialmente a far parte dell'universo creato da George Lucas. Sarà lui il protagonista di 'Star Wars: Starfighter', nuovo film diretto da Shawn Levy, che uscirà nelle sale il 28 maggio 2027. L'annuncio arriva dalla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e dallo Chief Creative Officer Dave Filoni, in occasione della Star Wars Celebration 2025 che si tiene in questi giorni a Tokyo, in Giappone.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

I dettagli

Il film standalone sarà ambientato circa cinque anni dopo gli eventi dell'Episodio IX della saga di 'Star Wars', 'L'Ascesa di Skywalker' uscito nel 2019. La produzione inizierà in autunno e si tratta di un'avventura completamente nuova, con personaggi inediti, ambientata in un periodo di tempo ancora inesplorato sullo schermo.