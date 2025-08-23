circle x black
Stash come sta, saltano date tour dei The Kolors: "Infiammazione e covid"

Come sta il frontman della band

23 agosto 2025
The Kolors costretti ad annullare le date del tour estivo a causa delle condizioni di salute del frontman della band, Stash. Il cantante, infatti, con una serie di storie pubblicate su Instagram ha dato ai fan la brutta notizia. "Vi scrivo dalla camera d'albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore", ha scritto il cantante, costretto ad annullare tre concerti previsti in Sicilia.

"È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato di infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco", ha aggiunto il cantante in un videoselfie condiviso sul suo profilo Instagram.

Come se non bastasse, a rincarare la dose ci ha pensato il Covid: "Tra l'altro mi sono beccato pure il Covid, che seppur declassato a influenza, è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto. E niente per cui non sarò in grado di salire sul palco". Stash non ha nascosto l'amarezza: "Non immaginate quanto è mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci aspettavano! Ci auguriamo di trovare una soluzione quanto prima", ha concluso.

