Stefano Corti e Bianca Atzei minacciati: "Sanno dove viviamo, paura per la nostra famiglia"

L'inviato de Le Iene ha raccontato tutto sui social

Bianca Atzei e Stefano Corti - Fotogramma/IPA
Bianca Atzei e Stefano Corti - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Hanno minacciato me e la mia famiglia", con queste parole Stefano Corti, inviato de 'Le Iene' e legato sentimentalmente alla cantante Bianca Atzei, ha raccontato sui social il dramma che sta vivendo nelle ultime settimane dopo aver ricevuti messaggi e gravi minacce da un numero anonimo.

"Complimenti per la tua famiglia", ha scritto l'interlocutore di cui attualmente non si conosce l'identità, allegando una foto di Stefano Corti insieme alla sua famiglia. "Da qui parte una conversazione in cui questa persona fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene -spiega - Oltre a minacciare i miei figli, che è una cosa gravissima, mi manda le visure di casa mia e di Bianca facendomi capire che sa dove abito e quali sono i miei spostamenti", ha raccontato lo speaker in un video condiviso su Instagram.

Corti aggiunge che farà ogni cosa è in suo potere per arrivare all'identità dell'uomo: "E ovviamente un conto è prendersela con me e un conto è mettere in mezzo la mia famiglia. È un comportamento da infami. Questa cosa mi preoccupa molto perché non sono sempre insieme a Bianca, Noa e Gabriele. Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei".

Nel filmato Stefano Corti aggiunge la conversazione avuta con l'uomo, dove il tono dei messaggi risulta inquietante. "Voi giornalisti in Italia pensate sempre di essere al sicuro, se fate qualche cazzata non siete mai impuniti", scrive l'interlocutore anonimo che in un secondo passaggio arriva a proporre a Corti un incontro di persona ma fuori dai confini italiani.

stefano corti bianca atzei le iene
