Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio, dopo le indiscrezioni, è arrivato in diretta sul palco del teatro Ariston: Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere proprio il conduttore di 'Affari Tuoi' e consegnare simbolicamente, per la prima volta nella storia del festival, il testimone al collega. "Vi posso annunciare ufficialmente sarà conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival", ha detto Conti tra le urla e gli applausi del pubblico.

Stefano De Martino visibilmente commosso: "Grazie. Io voglio ringraziare te perché ricevere questo passaggio da te è un onore vero, un gesto di grande generosità. Ringrazio la Rai per questa opportunità. 'Testa bassa e pedalare', come mi dici sempre tu", ha detto con occhi lucidi. "Ti meriti questo incarico, questo passaggio in questa bellissima carriera che ti stai costruendo", ha replicato Conti.

"Non spegnere il telefono Carlo, ne avrò bisogno", ha aggiunto il conduttore. "Per te sono sempre a disposizione", ha concluso Conti, suggellando così il passaggio tra due generazioni di conduttori del Festival.