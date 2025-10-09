circle x black
Su Prime Video 'Roast in peace', il 'funerale' di Totti, Saviano, Elettra e Lucarelli

Michela Giraud 'officia' la cerimonia, nel cast comico Rapone, Ferrario e Nuzzo-Di Biase

09 ottobre 2025 | 09.21
Redazione Adnkronos
Arriva su Prime Video 'Roast in Peace', il nuovo comedy show che mette in scena un funerale-roast spietato e irriverente. Quattro celebrità 'defunte' per l'occasione - Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti - saranno 'commemorate' da un parterre di sei comici. Lo show, in 6 episodi, è disponibile da oggi.

A guidare la cerimonia, nel ruolo di 'officiante' d'eccezione, ci sarà la comica Michela Giraud. A sfidarsi a colpi di battute per 'onorare' la memoria dei protagonisti saranno i comici Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. L'obiettivo? Trovare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Il comedy show è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video.

