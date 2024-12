Su Rai News 24 'Speciale Notre -Dame. La Rinascita'

La cattedrale di Notre -Dame riapre al culto e alla gioia. Immagini inedite e testimonianze per raccontare la sua rinascita. La Rai dedica uno Speciale all’avvenimento con uno Speciale di Rai News 24 il 7 dicembre 2024 alle ore 11.30 realizzato dal Responsabile di Rai Vaticano, Stefano Ziantoni. Il 15 aprile 2019 l’incendio che la devastò. Crollò il tetto, la fleche cadde, tutto sembrava essere andato in fumo. Anche la speranza. A distanza di 5 anni la cattedrale riapre ai fedeli, ai pellegrini, ai turisti di tutto il mondo. Le immagini inedite sono state concesse dalla diocesi di Parigi. Tra le testimonianze dei protagonisti, l’Arcivescovo di Parigi, Mgr. Laurent Ulrich e l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, M. Philippe Villeneuve, responsabile del restauro e della ricostruzione di Notre-Dame.

"E’ il segno di grande speranza – ha spiegato l’Arcivescovo di Parigi - ogni volta che mi sono recato sul cantiere della Cattedrale ho avvertito un’atmosfera aperta e gioiosa, un desiderio di lavorare in quel luogo. Ognuno diceva, non faccio semplicemente un lavoro ordinario, come d’abitudine ma lavoro per qualcosa che è più grande di me. Ho sempre visto un grande sorriso sui volti del personale quasi mi volessero dire, 'Monsignore oltre che per lei noi lavoriamo per qualcosa che ci dà una gioia profonda'.

"E’ un momento che aspetto dall’inizio – rivela M- Villeneuve - mi alzo ogni mattina da cinque anni nell’attesa di questo giorno, un giorno di liberazione, di gioia con un sentimento di aver compiuto il mio e il nostro dovere. Ce ne sono stati di momenti difficili. In effetti tutto il cantiere è stato difficile. Non è stata la cattedrale a darmi problemi. Lei ha collaborato molto. Si è lasciata rifare, non ci sono mai state cattive sorprese, non ci sono mai stati dei movimenti, non si è mossa. Piuttosto i problemi li ho avuti con alcuni che paradossalmente davano l’impressione di non avere la stessa idea di urgenza. Io chiedevo celerità loro rispondevano...bisogna vedere".

Sulla nuova fleche l’architecte en chef non ha dubbi: "Eugene Viollet-le-Duc può essere fiero - ha detto - Il genio e la bellezza della sua Fleche é stata riconosciuta da tutti, prova ne è che l’abbiamo ricostruita identica. Penso che sarebbe contento". A contribuire alla rinascita di Notre-Dame 2 mila tra operai, architetti, restauratori, artigiani che hanno lavorato per 5 anni malgrado vincoli e difficoltà. A cominciare dai rischi legati alle polveri di piombo. I loro nomi sono stati scritti su una pergamena e sigillati all’interno del gallo posto in cima alla nuova fleche.