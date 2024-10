Talking Heads, arriva 'Stop Making Sense Tour Party'

'Stop Making Sense. 40 Anniversary Experience', il progetto speciale che celebra l’omonimo film dei Talking Heads realizzato dal Premio Oscar Jonathan Demme, a 40 anni dall’uscita, debutterà il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre) per la 'Stop Making Sense Special Night', una serata al Teatro Olimpico con Jerry Harrison, storico chitarrista dei Talking Heads, e James Mockoski, responsabile del restauro del film. Si proseguirà poi in tutta Italia con 'Stop Making Sense Tour Party', in cui gli spettatori saranno invitati a rivivere il live del 1983 come se fossero a un vero e proprio concerto. Jonathan Demme ha scelto di non aggiungere interviste o contributi extra nel film concerto ma di far rivivere l’atmosfera unica di quei concerti al Pantages Theater di Hollywood con una musica senza tempo e una scenografia curata nel dettaglio. Per questo il film si presta a diventare protagonista di imperdibili party in pieno stile anni ’80. A dare un assaggio del film è il trailer online dal 3 ottobre con le immagini più iconiche accompagnate dalle note di hit come 'Psycho Killer', 'Life During Wartime' e 'Once in a Lifetime' https://youtu.be/Oe_Ah8N4LaQ.

Il primo 'Stop Making Sense Tour Party' si terrà il 24 ottobre all’Alcatraz, all’interno del calendario della nona edizione di JazzMi 2024, sarà un’anteprima indimenticabile con i dj set di Luca De Gennaro e Tommaso Toma, la proiezione del film accompagnata da un impianto luci che enfatizzerà l’atmosfera da concerto, ospiti speciali, merchandising da collezione e nonsense surprises che trasformeranno la venue in un dancefloor anni ‘80. Dopo Milano, 'Stop Making Sense Tour Party' prosegue nei club e nei teatri italiani per altre quattro serate indimenticabili all’insegna della grande musica grazie alle iconiche e travolgenti hit che faranno ballare tutto il pubblico. Di seguito tutte le date:24 ottobre all’Alcatraz di Milano - ore 21; Il 26 ottobre al Vidia Club di Cesena - ore 21; 27 ottobre al M9 - Museo del ‘900 di Mestre (Venezia) - ore 18 e ore 21; 29 ottobre al Teatro Grande di Brescia - ore 20 e il 30 ottobre all’Estragon di Bologna - ore 21.30. Prevendite e dettagli su stopmakingsense40.it.

Il film arriverà anche al cinema solo l’11, 12 e 13 novembre, in 4K e audio Dolby Atmos 7.1 con la Cinema Experience (elenco sale a breve su nexostudios.it e apertura prevendite dal 16 ottobre). L’invito per il pubblico sarà quello di partecipare a tutti gli appuntamenti con un dress code ispirato al film e alla musica degli anni Ottanta per reimmergersi nelle atmosfere di quell’ottobre 1984 in cui il film fece il suo debutto internazionale. Innovativi all’epoca, tra i più imitati oggi, i Talking Heads tornano così al centro della scena con il progetto 'Stop Making Sense. 40 Anniversary Experience' che farà rivivere e approfondire la band che più di tutte ha rivoluzionato l’apparato creativo nel mondo della musica, fondendo influenze musicali disparate, creando strutture compositive non convenzionali e amplificando la creatività di visual e performance.