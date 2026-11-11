Teatro del Mediterraneo, nasce il nuovo progetto culturale che unisce Barletta e Brindisi

Due città, due teatri, un progetto comune che guarda alla Puglia come luogo di incontro tra Adriatico e Mediterraneo: nasce il 'Teatro del Mediterraneo', il nuovo progetto culturale che mette in relazione Barletta e Brindisi attraverso i loro teatri pubblici. L’iniziativa, promossa dal Comune di Barletta, dal Comune di Brindisi, punta ad avviare una collaborazione stabile tra il Teatro Curci di Barletta e il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, mettendo in relazione esperienze, risorse e competenze dei due territori. Il progetto e il protocollo d'intesa che ne definisce obiettivi e modalità di attuazione saranno presentati lunedì 16 novembre, alle 18, al Teatro Curci di Barletta, alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Pietro Cannella. All'incontro interverranno Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta; Oronzo Cilli, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Barletta; Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.

L'intesa nasce dalla volontà di superare una collaborazione limitata all'ospitalità degli spettacoli, per dare vita a una filiera culturale integrata che comprenda progettazione artistica, produzione e coproduzione, debutto e circuitazione degli spettacoli, residenze, formazione, ricerca e sviluppo di nuovi pubblici. Un modello che punta a rafforzare il ruolo dei teatri nella crescita culturale e sociale delle comunità, creando occasioni di lavoro e di confronto per artisti, operatori e professionisti dello spettacolo. Alla base del progetto vi è una concezione del teatro pubblico che va oltre la programmazione delle stagioni e riconosce alle istituzioni teatrali una funzione più ampia: produrre cultura, sviluppare competenze, favorire relazioni e generare nuove opportunità per i territori. In questa prospettiva, il Teatro Curci, riconosciuto monumento nazionale nel 2024, e il Nuovo Teatro Verdi diventano i due poli complementari di una rete che valorizza anche la posizione geografica delle rispettive città: Barletta come polo adriatico e Brindisi come polo mediterraneo-portuale. Due identità territoriali differenti, accomunate dalla possibilità di costruire un sistema culturale aperto agli scambi e alle collaborazioni nazionali e internazionali.

Tra gli obiettivi figura inoltre il progressivo consolidamento del Teatro del Mediterraneo come polo di riferimento nel sistema nazionale dello spettacolo dal vivo, anche in relazione alle opportunità offerte dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, attraverso il rafforzamento delle capacità produttive e progettuali dei soggetti coinvolti. La drammaturgia mediterranea, classica e contemporanea, rappresenta uno dei principali ambiti di ricerca e produzione del nuovo progetto. Il Mediterraneo viene assunto non soltanto come riferimento geografico, ma come spazio culturale attraversato nei secoli da lingue, tradizioni, narrazioni e forme espressive differenti. Il programma potrà svilupparsi attraverso lo studio e la traduzione di testi, nuove committenze drammaturgiche, residenze artistiche, coproduzioni internazionali, attività educative e momenti di confronto con le comunità. L'obiettivo è favorire la circolazione di autori, interpreti e linguaggi teatrali, offrendo spazio tanto alla rilettura dei classici quanto alle nuove scritture della scena contemporanea.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla mobilità degli artisti, al dialogo interculturale e alla progettazione europea, con la possibilità di attivare partenariati e collaborazioni con istituzioni, organismi culturali e realtà teatrali dei Paesi dell'area euro-mediterranea. In questo quadro, Barletta e Brindisi potranno valorizzare le proprie specificità e ampliare le relazioni artistiche oltre i confini regionali e nazionali. Il protocollo definisce anche gli strumenti attraverso i quali dare continuità alla collaborazione. È prevista l'istituzione di un Tavolo di Coordinamento Istituzionale, con il compito di elaborare indirizzi e proposte da sottoporre agli organi competenti dei soggetti coinvolti. L'attività sarà orientata da un Piano triennale, articolato in programmi annuali, che individuerà progressivamente priorità, ambiti di intervento e iniziative da realizzare. Il percorso potrà inoltre svilupparsi attraverso accordi operativi, convenzioni, candidature a bandi e forme di partenariato pubblico-privato.

Sul piano operativo la rappresentanza individuata dal Comune di Barletta avrà il compito di tradurre gli indirizzi condivisi in proposte e attività concrete, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle risorse disponibili. Il protocollo costituisce dunque il primo passo di una collaborazione strutturata, senza comportare automaticamente impegni finanziari per gli enti sottoscrittori. Eventuali risorse e obbligazioni saranno definite attraverso successivi atti e provvedimenti. Con 'Teatro del Mediterraneo', Barletta e Brindisi scelgono di mettere in comune non soltanto due importanti spazi teatrali, ma una prospettiva di sviluppo culturale. La sfida è trasformare due istituzioni pubbliche in nodi di una rete capace di produrre spettacoli, sostenere nuovi talenti, attrarre progettualità e costruire relazioni durature. Un percorso che parte da due città pugliesi per guardare a uno scenario più ampio, nel quale il teatro possa diventare uno strumento concreto di cooperazione tra territori e culture.