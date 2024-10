Teatro: tutto sold out per 'Imbarazziamoci', il tour di Giuseppe Ninno 'Mandrake'

E' tutto sold out per 'Imbarazziamoci', il tour internazionale di Giuseppe Ninno 'Mandrake', fenomeno del web ma anche grande mattatore in teatro. Nato sul web, l'artista ha conquistato in poco tempo i teatri italiani e internazionali e il pubblico di ogni fascia di età. Il tour dell’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake, partito mercoledì 2 ottobre al teatro Garden di Rende (Cs) vedrà l'artista esibirsi nei maggiori teatri italiani, europei e nord americani. Sono soldout Rende, le due date di Catania (giovedì 3) e le due di Palermo (venerdì 4) che seguono e poi ancora il 19 ottobre a Lecce il 24 ottobre a Roma e poi a seguire Scandicci, Bologna, Torino, Napoli, Isernia e tutte le altre date si possono trovare su ticketone.

La storia personale di Ninno 'Mandrake' ha davvero dell’incredibile, una favola nata per gioco sul web che velocemente è diventata una realtà sempre più solida. Giuseppe ninno 'Mandrake' oggi è emblema di un successo importante. Per la prima volta il tour prevede New York, Toronto e Chicago. Sono già fissate 100 date del suo one man show, ma è già vicino l’obiettivo delle 150 date. Nei suoi spettacoli spesso Mandrake ripete "non mi sento un comico ma racconto la verità, è lei che fa ridere": il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palco la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno “Mandrake” è l'unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo Giuseppe (una sorta di personaggio autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amichetti Tony e Sharon, sino ad arrivare alle mamme del 'Gruppo mamme'. Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici, Mandrake cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici.

“Si tratta della trasposizione teatrale di quello che propongo con i miei video – afferma Giuseppe Ninno - Grazie all’aiuto della tecnologia riusciamo a far dialogare tra loro i soggetti che interpreto e, coinvolgendo il pubblico attraverso domande che vertono su argomenti quali genitorialità e famiglia, riesco a rendere i presenti parte integrante e attiva". Lo spettacolo è suddiviso in tre fasi, ognuna delle quali incentrata su una figura rappresentata da Mandrake, figura che prende spunto proprio tra una telefonata tra Giuseppe Ninno e sua madre, oltre dieci anni fa. Giuseppe Ninno Mandrake, che oggi sui social può vantare numeri da capogiro (oltre 690mila su Facebook, quasi un milione su Instagram e oltre 2,7 milioni su Tik Tok) e oltre 2 miliardi di visualizzazioni è pronto a far divertire il pubblico, finalmente in uno spettacolo dal vivo.