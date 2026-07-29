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Temptation Island, il gran finale: sarà record di ascolti?

Gli esperti Sisal pronosticano lo share dell’ultima puntata

Temptation Island, il gran finale: sarà record di ascolti?
29 luglio 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa sera su Canale 5, l’annuale viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia giungerà alla sua tappa finale e la curiosità è alle stelle: quale sarà stato il destino delle coppie?

Il successo di Temptation Island è cresciuto di settimana in settimana, con il pubblico sempre più coinvolto nelle storie dei protagonisti e proprio quest’ultima puntata potrebbe rendere l’edizione 2026 la più seguita di sempre nella storia del docu-reality.

Le ultime due puntate hanno registrato, infatti, gli ascolti più alti di sempre, con uno share medio del 34% nella serata di lunedì 27 luglio e del 34.1% in quella di martedì 28, in cui 4.405.000 milioni gli italiani hanno assistito alle ultime scintille tra le coppie formate da Sabrina e Giovanni e Francesca e Danilo.

Il gran finale di Temptation Island, quindi, segnerà un nuovo record di ascolti? Secondo gli esperti Sisal, è difficile che ciò accada: il superamento del 35,99% di share è infatti offerto a 2,00. Con la fine delle avventure all’interno del villaggio, che lascerà spazio al racconto del dopo Temptation, infatti, vi è la possibilità che la terza puntata consecutiva del programma, pur seguitissima, non riesca a toccare il 36% di share, opzione a 1.62.

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Temptation Island ascolti record docu reality
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