In prima serata su Canale5 ultimo capitolo del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia

Temptation Island torna questa sera con l'ultimo appuntamento, in onda su Canale 5 in prima serata. Il viaggio alla scoperta dei sentimenti, edizione autunnale, sta volgendo alla fine: come finirà tra la coppia formata da Federica e Alfonso?

Il falò di confronto

"Siamo alla resa dei conti", recita la pubblicità che anticipa l'ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Anna e Alfred, Fabio e Sara, Federica e Alfonso, Millie e Michele. Queste le sei coppie che hanno partecipato all'edizione autunnale di Temptation Island. Hanno tutti affrontato il falò di confronto. All'appello manca solo la coppia formata da Federica e Alfonso. Usciranno insieme o separati?

Federica e Alfonso stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista, lui ne ha 25 ed è direttore di un locale che organizza eventi. A scrivere alla redazione di Temptation Island, è Federica stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permette di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non può fare nulla senza la presenza di Alfonso.

All'interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato, Federica ha assaporato la sua libertà. La 20enne si è avvicinata molto al single Stefano, con cui si è creata una grande complicità. L'intesa e i momenti intimi passati insieme non sono stati graditi dal fidanzato Alfonso, che ha dovuto sbollire la rabbia passando dei momenti in solitudine. Stasera i due si affronteranno di persona: Federica e Alfonso usciranno insieme o si lasceranno?

Dopo il falò di confronto dell'ultima coppia, i telespettatori potranno vedere a che punto sono le coppie oggi. Cosa è successo dopo un mese dal falò di confronto tra i partecipanti del docu-reality?