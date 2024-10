Come'è finita tra le coppie di Temptation Island? A un mese di distanza ci sono stati dei cambiamenti? Durante l'ultima puntata del docu-reality, Filippo Bisciglia ha incontrato i protagonisti di questa edizione autunnale chiedendo loro cosa è successo in questo mese e se le scelte fatte davanti al falò sono state mantenute.

Federica e Alfonso

Proprio nell'ultima puntata andata in onda oggi, 21 ottobre, hanno mostrato il falò di confronto tra Federica e Alfonso. I due sono usciti insieme, ma a distanza di un mese ci sono stati dei cambiamenti e a parlare per primo è Alfonso: "Lei era molto presa dal percorso appena fatto, mi parlava sempre di quelli che ha conosciuto nel villaggio e non pensava mai a noi. È andata a casa dei genitori, e non è più tornata a casa nostra. Io immaginavo con lei una famiglia, ma non avevamo gli stessi progetti", ha spiegato Alfonso. "Il mio sentimento per lei è forte, senza di lei mi sento perso. Lei mi ha lasciato. Non sono stato io, avrei continuato a metterla al primo posto", ha confessato il 25enne sperando che un giorno Federica posso tornare da lui.

Poi, il turno di Federica: "Sto bene adesso. Dopo il falò lui ha ricominciato a dirmi cosa fare. Tornati a casa io mi sono presa una pausa, sono andata dai miei genitori. Lui non aveva superato il mio percorso a Temptation Island. Ho deciso di chiudere la mia relazione e mi sono avvicinata molto al single Stefano", ha spiegato.

Giulia e Mirco

Mirco e Giulia non sono usciti insieme dal programma. Lui ha deciso di tornare a casa da solo, perché i suoi sentimenti non erano più chiari, cercando subito dopo la single Alessia chiedendole di conoscersi fuori da Temptation Island. Un mese dopo Mirco si è presentato insieme alla tentatrice. I due hanno cominciato a conoscersi fuori dal programma: "Insieme stiamo benissimo, ha dei valori importanti e per me è una persona preziosa", ha confessato Alessia. Mirco sentendo le parole della single si è emozionato: "Spero ci sia un domani, Alessia mi fa stare bene", ha detto.

Giulia avrebbe preferito sentire la verità: "Ho provato a recueprare il rapporto, ma lui mi diceva che sentiva un vuoto senza di me, ma non era più innamorato. Io lo amo ancora, ma non so se la mia era solo un abitudine. Riesco a sorridere ancora anche grazie alle persone che ho accanto", ha detto Giulia, promettendosi che ora penserà solo a se stessa e ai suoi progetti.

Anna e Alfred

Dopo il tradimento di Alfred con la single Sofia, Anna ha chiesto il falò di confronto anticipato. Un confronto acceso che si è concluso male per la coppia: i due sono tornati a casa separati. Un mese dopo Alfred ha raccontato di aver ritrovato se stesso: "Con la single Sofia non è andata come previsto, non ho approfondito la conoscenza. Ho bisogno di capire quello che voglio". Fuori dal programma Alfred ha rivisto Anna chiedendole scusa ancora una volta per il suo atteggiamento. A distanza di un mese è sicuro della sua scelta, la relazione con Anna è conclusa definitvamente. E lo stesso vale per lei, che non si pente della scelta fatta: "Mi auguro solo di non amare più per due", ha detto Anna.

A raccontare una versione diversa è stata Sofia che ha accusato Alfred di usare le persone: "Ha tenute il piede in due scarpe: voleva me e voleva Anna, nello stesso momento. Tratta le persone come gli oggetti, mi ha sempre trattata come voleva", ha confessato in lacrime.

Titty e Antonio

L'amore tra Titty e Antonio si è esaurito nel corso del programma. I due sono tornati a casa separati, perché i sentimenti di Titty non erano corrisposti. Un mese dopo? Non è cambiato nulla. "È stato cattivo e menefreghista. Non ha voluto più vedermi fuori dal programma. Mi ha lasciata da sola a ricominciare la mia vita da capo", ha confessato Titty, aggiungendo di non essersi pentita a lanciare l'anello di fidanzamento nel fuoco.

Antonio si è mostrato pentito del suo percorso: "Non ho avuto il coraggio di scriverle. Non siamo compatibili come coppia, ma le voglio ancora tanto bene. Ho stima per lei, ma stiamo meglio separati".

Diandra e Valerio

Obiettivi di vita diversi hanno spinto la coppia a partecipare a Temptation Island. Il percorso nei villaggi ha aiutato Diandra e Valerio a capire di amarsi ancora: sono usciti insieme, con la promessa di un amore eterno. A distanza di un mese i due hanno mantenuto la scelta presa davanti al falò. Felici e sorridenti, Diandra e Valerio si sono presentati a Filippo innamorati, ancora più di prima. Con gli occhi pieni di luce, proprio come una coppia felice dovrebbe essere.

Millie e Michele

Millie e Michele hanno posto fine alla loro relazione, tornando a casa da soli. Millie ha raccontato di essere più tranquilla ora. "Ci siamo visti ogni tanto. Abbiamo voluto riprovarci, ma i problemi non cambiano. Più che amarci, stiamo solo soffrendo insieme", ha confessato.

Michele, tuttavia, ha detto di volerci riprovare. Ama ancora Millie e crede ancora nel loro rapporto. E spera in un futuro insieme.

Sara e Fabio

Sara ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato Fabio durante il percorso a Temptation Island. Dopo il falò di confronto anticipato, Sara ha deciso di tornare a casa insieme a Fabio per capire di più sul loro rapporto. A un mese di distanza, i due stanno ancora insieme. Sono felici e ancora tanto innamorati. Sara ha perdonato il tradimento di Fabio e si è mostrata disposta a mettere un punto a ogni diverbio. Fabio ha colto la seconda possibilità e ha promesso alla fidanzata più rispetto. Temptation Island li ha aiutati a crescere e a decidere di andare a vivere insieme.