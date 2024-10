Tennis & Friends, da Al Bano a Bonolis appello vip alla prevenzione

Tra i primi ad arrivare - tra i molti vip attesi questa mattina al Foro italico a Roma, per l'inaugurazione del Villaggio della Salute e dello sport - c'è Al Bano, testimonial storico della manifestazione 'Tennis & Friends', appuntamento che coniuga l'attività sportiva e la prevenzione giunta alla 14ma edizione, di cui il 'Villaggio' è tra gli appuntamenti più attesi. "Io - ha spiegato all'Adnkronos Salute il cantante - sarò tutti gli anni qua, perché è indispensabile esserci. Bisogna sensibilizzare sempre a favore di mamma salute. L'appello alla prevenzione lo faccio a partire da me stesso e poi a chi vuole ascoltarlo".

Al Bano sottolinea l'importanza di manifestazioni come quella di oggi e invita chi può a fare i controlli offerti. "C'è un grande apparato che ci permette di vedere come stiamo, quanti anni possiamo vivere in salute, ed è un grande vantaggio che viene offerto". Gli fa eco Dolcenera che evidenzia come "la prevenzione unita allo sport è qualcosa che ti dà una consapevolezza di te stesso, ti fa crescere, ti rende stabile a livello mentale per capire cosa puoi fare, i tuoi limiti, le tue caratteristiche". Questo tipo di manifestazione, continua Dolcenera, "ci aiuta a fare quella prevenzione che altrimenti sarebbe complicata. E' difficile, prendere appuntamenti organizzarsi. Ci vuole impegno per prendersi cura di se stessi, ecco perché spesso le persone non lo fanno. Ci vuole tempo, noi siamo assorbiti da tante cose, da una vita frenetica, tutto ci prende il tempo, tutto ci occupa la mente. Iniziative del genere danno una mano importante", dice la cantante all'Adnkronos Salute.

Eleonora Daniele evidenzia inoltre che "Tennis & Friends è importante perché rappresenta un grande strumento per parlare ai giovani e ai giovanissimi che, attraverso lo sport, possono comprendere che la salute è importante, che prendersi cura del proprio corpo è fondamentale. Lo è attraverso il 'volersi bene' che significa anche fare sport e seguire i bisogni del proprio corpo attraverso la conoscenza sulla propria salute e sulla necessità di prevenzione che a volte ai più giovani manca". Al taglio del nastro del 'Villaggio della Salute', tanti i vip che sostengono l'appello alla prevenzione come Paolo Bonolis, Veronica Maya e un lungo elenco di presenze che tra oggi e domani visiteranno il 'Villaggio'.