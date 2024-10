Tennis & Friends, un documentario tra sport e prevenzione: da Fiorello a Bonolis, da Malagò a Giusti

Da Fiorello a Paolo Bonolis, da Al Bano a Mara Venier, da Giovanni Malagò a Max Giusti fino a Maria De Filippi e Massimo Lopez. Un parterre di stelle protagoniste di ‘Tennis and Friends. La prevenzione scende in campo’, il documentario prodotto da Aut Aut per Rai Documentari presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Un film diretto da Angelo Bozzolini che racconta la nascita -ed esplora l’importanza- di un evento cresciuto nel tempo fino a diventare un ‘cult’ per i romani, gli appassionati di tennis e il pubblico di affezionati, ma non solo. Grande protagonista il dottor Giorgio Meneschincheri, fondatore di ‘Tennis & Friends.

Proiettato alla presenza di diversi protagonisti della tv e dello sport, tra cui Nicola Pietrangeli ed Eleonora Daniele, il documentario ospita molte testimonianze di vip e gente comune, che raccontano la loro esperienza. A partire da quella di Massimiliano Ossini, che ha determinato la nascita di Tennis & Friends. “Mi chiamò mia moglie -ricorda il conduttore Rai- perché dopo due figli ne volevamo un terzo e lei era all’ospedale. Mi dà una bella notizia dicendomi che aspettiamo un bambino, ma anche una brutta: ha un tumore. La fortuna è stata aver incontrato Giorgio Meneschincheri”.

“Da lì nacque l’esigenza di attuare una prevenzione proprio sul problema del tumore alla tiroide”, spiega dunque il professore. Nel documentario, tanti gli interventi di personaggi famosi che raccontano la loro passione per il tennis e l’importanza di fare prevenzione. “Sapete quante persone sono venute a vedere il proprio beniamino e magari hanno fatto uno screening scoprendo qualcosa solo all’inizio e si sono salvati? Tantissimi”, spiega Fiorello. Segue tra tante la testimonianza di un ragazzo, Paolo Moschetti, che racconta la sua visita durante una giornata di svago, dopo aver fatto la fila e preso il numeretto. “Mi ha salvato la vita”, spiega.

E ancora Vespa, Marzullo, Venier, Maria De Filippi. “Trovo che sia una iniziativa importantissima, perché coniuga la prevenzione con lo sport -dice la conduttrice- Li ritengo entrambi fondamentali per la salute, quindi ho aderito da subito e credo lo farò a vita”.