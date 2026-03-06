circle x black
Cerca nel sito
 

The Voice Generations, stasera su Rai 1: le anticipazioni

L'appuntamento è in prima serata con Antonella Clerici

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
06 marzo 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stasera, venerdì 6 marzo, prende il via 'The Voice Generations' in prima serata su Rai 1, lo spin-off di 'The Voice' dove a sfidarsi sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di 'amore' e, soprattutto, da una grande passione.

La prima puntata andrà in onda eccezionalmente alle 22.00 subito dopo la diretta della Cerimonia di Apertura della Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La nuova stagione è condotta, come sempre, da Antonella Clerici affiancata dai coach che, insieme a lei, hanno decretato il successo del format: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Le anticipazioni

Le prime tre puntate sono dedicate alle tradizionali 'Blind Auditions': i coach, dando le spalle ai concorrenti, ascolteranno le esibizioni dei gruppi in gara lasciandosi guidare solo dalle loro voci. Se la performance li convincerà, potranno decidere di voltarsi, prima della fine dell’esibizione, per aggiudicarsi il gruppo nella propria squadra. Nel caso in cui più coach si voltino, sarà il gruppo a scegliere con quale giudice proseguire il percorso.

Anche in 'The Voice Generations' i coach avranno la possibilità – una a testa per tutta la fase di 'Blind' - di bloccare un altro giudice tramite il tasto 'Super Blocco', impedendogli di portare quel gruppo nel proprio team. Al termine della terza 'Blind', ciascun coach dovrà aver completato la propria squadra con 7 gruppi, ma sarà costretto, attraverso il meccanismo del 'Cut', a sceglierne solo 3. Saranno così 12 in totale i gruppi vocali che accederanno alla finale di venerdì 27 marzo, durante la quale sarà eletto il gruppo vincitore della seconda stagione di 'The Voice Generations'.

Una nuova edizione ricca di musica, emozione e divertimento dove ogni gruppo che si esibirà sul palco di 'The Voice Generations' porterà la propria storia e farà conoscere il legame che spinge diverse generazioni a riunirsi sotto il segno della musica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
The Voice Generations Paralimpiadi di Milano Cortina 2026
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza