The Voice Senior, Francesco De Siena conquista il pubblico e vince la finale

Secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Pierluigi Lunadei e Giovanna Russo

Francesco De Siena e Nex - (Foto X)
20 dicembre 2025 | 07.39
Redazione Adnkronos
È Francesco De Siena il vincitore di The Voice Senior Italia 2025. La sesta edizione del talent show di Rai 1 si è conclusa venerdì 19 dicembre 2025 con una finale che hanno ancora una volta premiato il talento senza età.

La finale, trasmessa in prima serata, ha visto alternarsi sul palco dodici artisti over 60, selezionati tra le squadre dei quattro coach della stagione: Loredana Bertè, Arisa, Nek e il duo Clementino & Rocco Hunt.

Musicista e insegnante di musica originario del Salento, De Siena ha conquistato il pubblico fin dalle Blind Auditions grazie a una voce calda e profonda, capace di unire tecnica e intensità interpretativa. Nel corso del programma ha costruito un percorso solido e coerente, culminato in una finale che gli ha consegnato la vittoria con il 34,75% dei voti del televoto.

Guidato dal coach Nek, Francesco De Siena ha emozionato nella serata decisiva con una potente interpretazione de 'La sera dei miracoli' di Lucio Dalla, confermandosi come uno degli interpreti più raffinati dell’edizione. Un’esibizione che ha messo d’accordo pubblico e addetti ai lavori, consacrandolo come simbolo dello spirito del programma.

Sul podio con lui Pierluigi Lunadei, classificatosi secondo, e Giovanna Russo, terza. A completare la rosa dei finalisti della super finale anche Carmelo Sciplido, protagonista di un percorso molto apprezzato dal pubblico.

