The Voice Senior, stasera 19 dicembre: le anticipazioni della finale

L'appuntamento è per stasera alle 21.30 su Rai 1

The Voice Senior - fotogramma/ipa
The Voice Senior - fotogramma/ipa
19 dicembre 2025 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'The Voice Senior', il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, va in onda stasera, venerdì 19 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con l'ultimo appuntamento di questa edizione. Una serata ricca di musica che porterà all’elezione del vincitore della sesta stagione.

Sono 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) che si esibiranno sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di 'The Voice Senior' sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida anche i coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt - che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere uno dei propri talenti.

Per il vincitore, la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.

