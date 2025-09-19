circle x black
Tim Burton e Monica Bellucci, storia finita: annunciata la separazione

Il regista e l'attrice stavano insieme dal 2022, quando si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell'ottobre dello stesso anno

Tim Burton e Monica Bellucci - Fotogramma /Ipa
Tim Burton e Monica Bellucci - Fotogramma /Ipa
19 settembre 2025 | 11.33
Redazione Adnkronos
Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci, hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all'Afp.

con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno spiegato le due celebrità in una dichiarazione congiunta.

Il regista di "Edward mani di forbice" e "Il mistero di Sleepy Hollow" e l'attrice di "Mission Cleopatra" e "Irréversible" si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell'ottobre 2022, dove l'attrice gli ha conferito il Premio Lumière alla carriera. Da lì è nata una relazione che ha portato alla collaborazione artistica con il film "Beetlejuice", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.

