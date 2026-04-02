Prima collaborazione tra due voci inconfondibili, due grandi della musica italiana:Tiziano Ferro e Giorgia. È disponibile da oggi, venerdì 3 aprile, in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica 'Superstar', brano che segna la prima inedita collaborazione tra i due artisti, legati da tempo da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, umana e artistica. Nel 2018 si erano trovati a cantare insieme una versione de 'Il Conforto' di Ferro, ma non erano mai riusciti a incastrare le loro rispettive carriere e collaborare ad un brano inedito. Ora questo legame è sfociato anche nella musica dando vita a 'Superstar', brano scritto a quattro mani da Ferro e Giorgia. 'Superstar' è il primo singolo annunciato di 'Sono un grande (deluxe)', l’album di Tiziano Ferro in uscita il prossimo 22 maggio che conterrà oltre alle tracce originali pubblicate lo scorso autunno 7 nuove canzoni e 5 inedite e inaspettate collaborazioni.

"Superstar – racconta Tiziano Ferro – è nata da uno scambio di messaggi di testo e audio tra me e Giorgia. Parlavano di vita, delle nostre vite ma non solo e della voglia e necessità che tutti hanno di stare bene. Per me, come sempre, scrivere è una necessità e lo è stato anche in questo caso. Dalle nostre conversazioni sono nate una strofa e l’inciso e quando le ho mandate a Giorgia lei ha subito risposto mandandomi la sua parte, parole che mi hanno devastato, sono sincero, perché mi sono reso conto che lei aveva preso la mia provocazione e l'aveva portata 5 livelli oltre, andando a scavare ancora più a fondo. Il risultato è una canzone che può sembrare criptica ma che in realtà ha un testo molto chiaro, un testo che racconta gli alti e i bassi del mondo della musica, le canzoni, i dischi, i live, i grandi successi ma anche i momenti di difficoltà e la necessità di avere ben chiaro davanti a noi chi siamo al di là del palco, degli applausi e della fama".

Parlando del rapporto con Ferro, Giorgia ha raccontato: "Io e Tiziano ci ritroviamo a parlare spesso di notte, per cercare di incastrare i nostri fusi orari differenti. Abbiamo un dialogo molto sincero e aperto, perché prima di tutto ci vogliamo bene, ormai da circa 25 anni, se abbiamo fatto i calcoli correttamente!". L’artista romana dà al brano una lettura ancora più ampia del brano: "Dopo una di queste nostre conversazioni, Tiziano ha buttato giù d’istinto l’idea che è alla base di Superstar e mi ha chiesto di provare a scrivere qualcosa. Il concetto è che Superstar può essere chiunque, non serve avere un lavoro particolare, perché l’essere una superstar risiede nelle emozioni e negli affetti. È qualcuno che dà e non sempre riceve in cambio. Da questa sua idea, mi è venuto facile lasciarmi ispirare per scrivere. Il risultato è un brano in cui ci sentiamo a nostro agio, in cui ci siamo potuti abbracciare e divertire, sperando che anche il pubblico lo faccia.” afferma Giorgia.

Dal punto di vista musicale, dai primi provini registrati a Los Angeles con Marco Sonzini al brano finale vestito poi da Zef il passo è stato breve, confermando una squadra che ha già portato al successo i brani che hanno segnato il percorso dell’ultimo album di Ferro: 'Cuore Rotto', 'Fingo&Spingo' e 'Sono un grande'. Dopo essersi esibito lo scorso febbraio sul palco del Festival di Sanremo dando il via ai festeggiamenti per i 25 anni di 'Xdono' e aver presentato per la prima volta dal vivo la title track del disco 'Sono un grande', Ferro tornerà in Italia a maggio per dare il via al suo nuovo tour 'Stadi 26' che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400 mila biglietti.