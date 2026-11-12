La confessione di Tom Holland: ''Odissea' mi ha regalato un livello di fiducia in me stesso mai raggiunto"

Tom Holland è stato protagonista di due dei maggiori successi al botteghino dell’anno, 'Spider-Man: Brand New Day' e 'Odissea', ma sostiene che è stato proprio quest’ultimo a lasciare il segno più profondo sul suo percorso professionale. Durante una proiezione del kolossal di Christopher Nolan a Londra, all’attore è stato chiesto quale fosse l’insegnamento più importante tratto dall’esperienza. Holland, che nel film interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse, ha risposto senza esitazione: "Probabilmente la fiducia in me stesso e l’ambizione di scoprire quali altre opportunità ci siano là fuori per me". L’attore ha poi spiegato quanto sia stato significativo lavorare con Nolan, che ammira da sempre: "Avere l’opportunità di lavorare con lui, ricevere la sua approvazione, sedermi a casa sua per vedere il film e ricevere una pacca sulla spalla...per me è stato il modo perfetto per iniziare qualunque cosa farò in futuro". Secondo Holland, questa esperienza gli ha regalato una sicurezza che prima non aveva: "Mi ha dato un livello di fiducia come attore che forse non avevo mai raggiunto. E per questo gli sono profondamente grato".

Pur sottolineando di aver imparato molto anche dai colleghi di set, tra cui sua moglie Zendaya, e dall’intera troupe, Holland ha aggiunto che affronterà il prossimo progetto con "un senso di realizzazione e una nuova fiducia verso le mie capacità". Ha inoltre elogiato Nolan e la produttrice Emma Thomas per il loro approccio agli interpreti: "Chris ed Emma hanno una straordinaria capacità di sostenere e valorizzare i loro attori".

Dopo oltre dieci anni nei panni di Spider-Man, Holland è ora impegnato con il biopic dedicato a Fred Astaire. Un progetto che lo ha riportato alle sue origini artistiche e alla danza, disciplina con cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al celebre musical londinese 'Billy Elliot'. Lo scorso luglio, l'attore aveva raccontato in un'intervista l'andamento in sala prove: "Ho fatto le prime sessioni di ballo ed è stato al tempo stesso esaltante e terrorizzante, perché ho tantissimo lavoro da fare per rendere giustizia a Fred". Secondo Holland, questo significa niente controfigure: "Voglio fare tutte le coreografie da solo, girare i numeri in un’unica ripresa, proprio come avrebbe fatto lui", aveva assicurato. In quell'occasione, aveva inoltre ammesso che uno dei suoi rimpianti più grandi sia stato aver smesso di ballare dopo la fine del musical. Interpretare Astaire gli ha dato l’occasione di rimettersi le scarpe da ballo, e lo ha persino riportato nello stesso studio di Londra dove aveva provato Billy Elliot.