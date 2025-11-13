circle x black
Tommaso Marini e la polemica sullo smalto, cosa ha detto a 'La volta buona'

Lo schermidore ospite nel salotto di Caterina Balivo

Tommaso Marini - fotogramma/ipa
13 novembre 2025 | 14.59
Redazione Adnkronos
Tommaso Marini è tornato a parlare della polemica sullo smalto scoppiata negli ultimi giorni. Ospite oggi, giovedì 13 novembre, a La volta buona, il campione del mondo di fioretto a squadre ha raccontato la difficoltà di accettare alcuni aspetti del proprio aspetto fisico e ha voluto chiarire le sue parole dopo la discussa intervista durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro.

La polemica era nato quando un giornalista gli ha chiesto durante la cerimonia: "Smalto e orecchini ti danno forza?", una domanda che lo sportivo aveva definito sui social "medioevo".

Oggi, nel salotto di Caterina Balivo, ha chiarito: “Durante le competizioni di scherma metto lo smalto e mi piace. Tutto è partito perché le avevo sempre rotte e preferivo abbellirle. Ho sempre spiegato nei contesti adeguati perché lo faccio, in quel contesto non lo era".

Marini ha ammesso di essersi infastidito dalla domanda, volendo spostare il focus altrove: "Ho risposto che non era importante, ma era più importante la fatica che avevamo fatto per arrivare fino a lì".

Lo sportivo ha confessato di aver ricevuto una chiamata di scuse dal giornalista autore della domanda: "Mi ha chiesto scusa e io penso che non sia stata fatta la domanda con malizia, ma solo per mancanza di attenzione che al giorno d'oggi va data, soprattutto per i giovani. Il nostro equilibrio con il nostro corpo è in bilico, è giusto dare più attenzione”.

