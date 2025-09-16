Torna Fi Fest, sul palco per beneficenza Kid Yugi, Lazza e altri

Il Fi Fest - l’evento di beneficenza organizzato dall’associazione Roots - giunge quest’anno alla sua terza edizione, che si terrà dal 19 al 21 settembre 2025 a Massafra (Taranto). Il progetto in memoria di Simone Mellone, un ragazzo venuto a mancare a soli 20 anni a causa di un tumore, è profondamente radicato nella comunità massafrese, e ogni anno viene accolto con grande partecipazione. Tutto il ricavato di ciascuna edizione viene devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica 'Nadia Toffa' dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto: durante la prima edizione sono stati raccolti e donati 18.000 euro, mentre l’edizione del 2024 ha raggiunto il traguardo dei 130.000 euro.

Sviluppato su tre giornate, il programma del Fi Fest prevede numerosi eventi di cultura, tra teatro, musica e arte, tutto all’insegna della beneficenza. Si parte venerdì 19 settembre con '7 Minuti', uno spettacolo teatrale di Francesco Lippolis al Teatro Comunale Nicola Resta di Massafra. Sabato 20 settembre è il turno della musica: nell’area spettacolo di via Potenza - nei pressi dello stadio - si terrà il concerto live con diversi artisti della scena rap e urban italiana: Kid Yugi - massafrese Doc, nonché padrino dell’iniziativa -, Boro Boro, Dj Ty1, Ernia, Lazza, Nerissima Serpe, Papa V, Rrari dal tacco e Tedua.

Infine, l’ultima giornata di domenica 21 settembre sarà dedicata all’arte, con numerose iniziative: si terranno infatti una tattoo convention, dove saranno presenti oltre 40 tatuatori provenienti da tutta Italia, e una sessione di street art, durante la quale verrà dipinta da parte di diversi writer una murata di 50 metri. La serata si chiuderà con un contest di freestyle con un montepremi finale di 500 euro.