Tosca: "Donne non devono essere solo sexy, serve più cultura"

Al Premio Tenco Tosca è di casa. Lei ci scherza su, ma non troppo. “Ho anche la tessera come membro onorario dal 2002, vi voglio molto bene” racconta la cantante, premiata negli scorsi anni con diverse targhe dallo storico Club. E venerdì salita sul palco come ospite assieme all’argentina Teresa Parodi, premio Tenco 2024, alla quale è molto legata. “Per me questo luogo è una riserva protetta, va coccolato e preservato - dice -. C’è bisogno di bellezza e di qualcosa fuori dal tempo” proprio come è la kermesse dedicata alla canzone d’autore.

Alll’Ariston, assieme alla cantante argentina, Tosca ha eseguito diversi brani tra cui 'La Cigarra’, brano scritto nel 1973 e cantato da María Elena Walsh che diventò con gli anni un inno popolare per tutti i cantautori vittime della censura o dell'esilio durante la dittatura militare post Peron. “E’ una sorta di ‘Bella Ciao’” spiega Tosca, che ha dedicato anche un omaggio a Sergio Endrigo, con una versione in spagnolo di ‘Io che amo solo te’. “Teresa Parodi è il simbolo della libertà - evidenzia Tosca - una donna fuori dal tempo, che va oltre qualsiasi cosa. Rappresenta quell’arte che in Italia ci siamo dimenticati".

Del resto, fa notare, "la moda passa, le cose radicate con il nostro sangue e vissuto con la cultura rimangono. Mi piacerebbe che anche in Italia ci fossero di nuovo personaggi così, perché è importante essere una luce per le nuove generazioni, soprattutto per le donne che non devono essere solo sexy, belle e accattivanti ma devono avere un background importante che permetta di parlare con intelligenza e cultura e non solo con il nostro corpo”.

Da questo punto di vista, Teresa Parodi è un esempio a tutto tondo. “Non ha paura di invecchiare con la sua arte - osserva Tosca - in Italia lo abbiamo dimenticato e lo dobbiamo rivendicare. Ecco perché portarla in Italia era molto importante”. Questa sera il pubblico dell'Ariston, tra le altre canzoni, potrà ascoltare anche ‘Ho amato tutto', brano che le è valso una targa nel 2020: “Sarà il mio piccolo regalo” assicura.