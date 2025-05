Francesco Totti è stato ospite ieri, domenica 4 maggio, a Che Tempo che fa di Fabio Fazio. La leggenda della Roma, con la sua solita ironia, si è lasciato andare ad alcune battute simpatiche che hanno scatenato l'ilarità del pubblico.

Dagli esordi della sua carriera all'amore eterno per la Roma: ecco l'intervista esclusiva che Totti ha rilasciato a Fabio Fazio.

L'intervista

"Con Luciano Spalletti gli ultimi anni sono stati burrascosi, ora abbiamo fatto pace e sono molto contento", ha svelato Francesco Totti a ‘Che tempo che fa’. E rispondendo a Fabio Fazio che gli chiedeva un giudizio sulla Nazionale, il Capitano ha aggiunto: "Alti e bassi, speriamo che ritorni quella di prima. Penso che il mister e il gruppo che ci sono possano fare ottime cose”. Totti allenatore? "Mai, non ce la faccio. Caratterialmente sono troppo istintivo e rosicone, pure permaloso. Non è facile, al momento non lo farei mai", ha detto.

"Sono nato con la Roma e morirò con la Roma. Questa è la mia frase che mi porterò sempre dentro, ho coronato il mio sogno, la cosa più bella, ovvero di stare alla Roma per sempre. Mi manca tanto giocare, anche se oggi gioco a calciotto, ho accorciato il campo" ha proseguito Totti mentre durante la puntata si sono rivisti i suoi celebri ‘cucchiai’ per arrivare ai ricordi della finale dei Mondiali 2006 vinta contro la Francia. "Neanche abbiamo dormito la notte. Io ho giocato a carte contro Gattuso fino alle 6 di mattina” ha detto Totti.

E sul campionato in corso, "se dovessimo rivincere lo scudetto, vedrai..." ha ribattuto il Capitano a Fazio che gli ricordava la diciannovesima vittoria di fila oggi, "vogliamo dire qualcosa?" ha chiesto il conduttore. "No no, non diciamo niente…" ha concluso scaramanticamente Totti.

Alla domanda di Fabio Fazio su come Totti gestisce oggi il suo tempo libero, l'ex calciatore ha detto: "Giro il mondo. Se aiuto a casa? Beh, si dipende. O giro il mondo o aiuto a casa. Il minimo indispensabile. La spesa la faccio, ad esempio. Sono una persona normale". Totti è un grande appassionato di padel: "Mio figlio Cristian? È troppo scarso. Lui pensa di essere bravo ma non lo è. Come è Noemi Bocchi? È bravina, essendo donna diciamo che gioca bene"