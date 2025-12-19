Tradizione, mito ed emozioni, al via kermesse firmata Coro Lirico Siciliano

Partirà dall'antico borgo nel cuore dei Nebrodi, Raccuja (Messina), il prossimo 23 dicembre, alle 20.30, la kermesse musicale firmata Coro Lirico Siciliano che toccherà varie località della Sicilia in occasione delle festività natalizie. L'evento di apertura sarà interamente dedicato a Franco Battiato con la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto, insieme all'ensemble vocale e orchestrale in residence del Coro Lirico Siciliano. Nella cinquecentesca Chiesa madre del piccolo centro nebroideo un accorato e intimo inno alla produzione poetica, spirituale e musicale di Battiato, che unirà l'energia della pietra al misticismo della canzone del cantautore etneo, celebrando anche il più eminente filosofo dell'asistematicità, Manlio Sgalambro. Il concerto ideato dal Coro Lirico Siciliano sarà un abbraccio sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte vastissima e stupefacente e sarà dato anche il 30 dicembre a Catania nel quattrocentesco complesso francescano di Santa Maria di Gesù.

Nel giorno di Natale, al Teatro comunale di Adrano, invece, una vera e propria maratona musicale per un Lucio Dalla intimo, inedito e esclusivo in una versione cameristica, grazie anche alla performance vocale di Pierdavide Carone. Il 25 dicembre, alle 20.30, l'ente lirico siciliano, diretto da Francesco Costa, insieme alla formazione orchestrale residente, imprimerà alle già sublimi composizioni del noto cantautore bolognese una profondità poetica e musicale senza precedenti. Inedito anche il dittico musicale in esclusiva per la città di Messina: il 26 dicembre, nella Chiesa di San Paolo – Camaro alle 20.30, un'ode corale alla terra siciliana, al suo mito, alla sua bellezza, alla sua eterna e vivida storia con la voce mediterranea di Rita Botto e l'ensemble vocale e orchestrale del Coro Lirico Siciliano, un vero cantico siciliano con musiche di Mulè, Frontini, Balistreri, Battiato, tra gli altri. Il 29 dicembre, nella Chiesa di Sant'Elena, sempre alle 20.30, un viaggio nella canzone italiana e internazionale con la partecipazione di Lorenzo Licitra per un omaggio alle melodie dei più rinomati compositori italiani e non. Il calendario sarà completato con un recital lirico corale il 27 dicembre al tempio culturale neoclassico di Gela, la Chiesa di Santa Maria Assunta, tra tradizione e innovazione musicale con le voci soliste di Lorenzo Papasodero e Liu Yongxin.

Il Coro Lirico Siciliano sarà anche fulcro scenico e musicale nel capolavoro verista di Ruggero Leoncavallo, Pagliacci, che concluderà la Stagione 2025 del principale Teatro di tradizione della Calabria, il Teatro 'Alfonso Rendano' di Cosenza, il prossimo 20 e 21 dicembre con la regia di Gianmaria Aliverta, la direzione di Giancarlo Rizzi e l'Orchestra sinfonica Brutia. Eventi a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.