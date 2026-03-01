circle x black
Tredici Pietro, il retroscena con papà Gianni: "Non voleva duettare con me"

Il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Uomo che cade'

Mara Venier, Tredici Pietro - Sanremo 2026
01 marzo 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
Tredici Pietro ha raccontato un simpatico retroscena con papà Gianni Morandi. Il cantante ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo' ha parlato dell'emozione di duettare con il padre sul palco del Festival nella serata delle cover, dove Tredici Pietro ha scelto di cantare 'Vita', storico brano di Lucio Dalla e appunto, del papà Gianni.

"È il mio brano preferito del repertorio discografico di mio padre. Ho comunque preso le distanze, ho voluto fare un mio percorso personale, al Festival ci sono arrivato con le mie mani", ha raccontato l'artista che ha considerato la sua performance come un "omaggio, non sarebbe stato giusto non onorare la carriera di mio padre".

Ma Gianni Morandi non ha accettato subito la proposta del figlio: "Tutta la vita che scappi da me, tu sei matto, ti danno del raccomandato, poi ti rovini", ha raccontato Tredici Pietro imitando la voce di Morandi.

Poi l'ha convinto: "Io gli ho detto 'voglio cantare con te perché questa esperienza la terrò come un tatuaggio, per sempre nel mio cuore".

Tag
sanremo 2026
