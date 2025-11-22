circle x black
Tu si que vales, stasera 22 novembre: anticipazioni e ospiti

Il nono appuntamento oggi su Canale 5

Tu si que vales
Tu si que vales
22 novembre 2025 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 22 novembre, in prima serata su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata di ‘Tu si que vales’ e con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo.

Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri…pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria composta da: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli che anche questa settimana vestono i panni di grandi artisti della musica insieme a Luca Argentero, Emma, Francesco Arca, Nathalie Guetta e Tina Cipollari.

A condurre lo show l’affiatato trio formato: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

tu si que vales canale 5 tu si que vales ospiti
