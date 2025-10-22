circle x black
Cerca nel sito
 

Tv, Sensemakers: "I principali Tg serali non perdono ascolti in televisione"

- (Fotogramma)
- (Fotogramma)
22 ottobre 2025 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E’ in corso un dibattito sul cambiamento delle forme di fruizione dell’informazione di qualità soprattutto quella televisiva trasmessa attraverso i telegiornali della sera che, storicamente, rappresentano la principale fonte di notizie della popolazione italiana. L’assunto di base è che la visione dei telegiornali serali sia in progressivo calo perché sostituita da nuove modalità di accesso e consumo on-line dell’attualità svincolate dalla logica del palinsesto e della ritualità della visione in prima serata. Le analisi di Sensemakers sul pool dei principali 8 Tg serali delle reti generaliste nei primi nove mesi dell’anno evidenzia la sostanziale stabilità degli ascolti sia in termini di reach media giornaliera (15,6 milioni con una variazione del -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024) che di tempo speso totale (122,9 miliardi di minuti per una contrazione del -0,7% Y/Y).

Anche limitando il periodo di osservazione agli ultimi 45 giorni (1 settembre-15 ottobre) si ottengono risultati simili, con il Tempo Speso assolutamente allineato allo stesso periodo del 2024 e una lieve contrazione della reach media giornaliera pari al -0,4% (-59.000 individui su un totale di 16,2 milioni). Contrazione che è in larga parte concentrata sul segmento d’età 25-44 anni che fa registrare un calo del -10% e che rappresenta la fascia d’età sempre più svincolata dalla programmazione del palinsesto.

Se ci si focalizza sull’AMR (la metrica principale per la misurazione delle audience televisive) si rileva che i tre TG serali delle ammiraglie TG1 (-1%), TG5 (+1%) e TGLa7 (+0%) negli ultimi 45 giorni sono stabili rispetto allo scorso anno mentre registrano cali significativi TG2 (-11%) TG3 (-8%) e TGR (-8%). Nella comprensione delle dinamiche delle nuove forme di consumo delle news dei telegiornali non si può tuttavia trascurare la crescita esponenziale delle visualizzazioni dei loro contenuti sulle piattaforme social. Nei primi nove mesi dell’anno le visualizzazioni video sulle pagine social ufficiali dei TG sono quasi triplicate (+173%) passando da 750 milioni a oltre 2 miliardi con un peso preponderante di TIK TOK che totalizza 1,6 miliardi di visualizzazioni e una crescita sui primi 9 mesi del 2024 del + 250%. A primeggiare sulle piattaforme social è il TG1 con 563 milioni di visualizzazioni per un incremento del 315% Y/Y. La strategia di distribuzione dei propri contenuti adottata dal TG1 ha consentito alla testata di raggiungere 7,6 milioni di spettatori sui social, di cui 4,2 milioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
telegiornali ascolti tv Sensemakers piattaforme social
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza