Tyler Perry accusato di abusi sessuali, due nuove cause legali

Il regista, produttore e attore statunitense Tyler Perry è finito al centro di nuove controversie legali, con due cause che lo accusano di abusi sessuali nei confronti di attori emergenti di Hollywood. La prima era stata presentata a giugno, mentre una seconda è stata depositata il 26 dicembre. Secondo i legali dei querelanti, potrebbero esserci ulteriori denunce in arrivo. "Ora ci sono due cause di questo tipo e potrebbero essercene altre", ha dichiarato a 'The Hollywood Reporter' Jonathan Delshad, avvocato che rappresenta entrambe le vittime. Alex Spiro, legale di Perry, ha respinto con forza le accuse: "L'ho detto prima e lo ripeto: si tratta solo di una truffa da 77 milioni di dollari", ovvero quanto chiesto nelle cause civili.

Le denunce sostengono che Perry abbia sfruttato la sua posizione di potere a Hollywood per molestare attori maschi vulnerabili in cerca di opportunità nel cinema. Derek Dixon, uno dei querelanti e attore della serie 'The Oval', ha dichiarato che Perry avrebbe abusato della sua influenza per molestare e aggredire giovani attori che si rivolgevano a lui per consigli e supporto.

Una seconda denuncia è stata presentata da Mario Rodriguez, attore apparso in 'Boo! A Madea Halloween', che accusa Perry di molteplici episodi di abuso avvenuti per diversi anni nella sua residenza a Los Angeles. I messaggi tra Perry e Rodriguez, emersi successivamente, mostrano che i due sono rimasti in contatto anche dopo gli episodi denunciati, con Rodriguez che chiedeva aiuto economico al regista e produttore.

Secondo l'avvocato Delshad, le comunicazioni rivelano un chiaro squilibrio di potere: "Perché Perry si sarebbe reso disponibile per favori a un attore con un ruolo minore? Questo non è comportamento normale per un produttore miliardario". La denuncia afferma che Perry avrebbe anche dato spontaneamente a Rodriguez 10.000 dollari in diversi momenti, inclusi dopo episodi di presunti abusi.

Perry, noto per aver fondato Tyler Perry Studios, una delle più grandi strutture di produzione cinematografica negli Stati Uniti, è stato a lungo celebrato come esempio di successo e imprenditorialità nel mondo dello spettacolo, in particolare per la promozione della creatività e della proprietà afroamericana. Tuttavia, alcune critiche nei suoi confronti erano già emerse in passato, con riferimenti a comportamenti simili in serie come 'Atlanta' e 'The Boondocks'. (di Paolo Martini)