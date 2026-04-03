Sorpresa degli U2. Dopo l'ep 'Days of Ash' del mese scorso, pubblicato durante il Mercoledì delle Ceneri, ne arriva un altro, il Venerdì prima di Pasqua. La band ha rilasciato l'ep 'Easter Lily', una seconda raccolta autonoma di nuova musica da condividere con i fan, in vista del prossimo disco.

Mentre proseguono le sessioni di registrazione per il nuovo album in studio, l’ep 'Easter Lily' arriva come una seconda raccolta autonoma di nuova musica da condividere con i fan. Mentre l’EP 'Days of Ash' era una risposta ai tempi caotici del mondo esterno, l’EP 'Easter Lily' è una raccolta di canzoni molto più riflessive, che emerge da un luogo più personale e privato, in cui alcuni potrebbero rifugiarsi in tempi come questi, esplorando temi quali l’amicizia, la perdita, la speranza e, in definitiva, il rinnovamento.

I brani

'Song for Hal' è un pianto sul lockdown durante il Covid-19 con The Edge come voce solista, scritto per l’amico della band, il produttore musicale Hal Willner, che avrebbe compiuto 70 anni il Lunedì di Pasqua e che è scomparso quasi sei anni fa, proprio durante questi giorni.

'In a Life' è una canzone che celebra l’amicizia. 'Scars' è una canzone di incoraggiamento e accettazione, che parla di cicatrici e tutto il resto, con un colpo di scena. 'Resurrection Song' parla di un pellegrinaggio, un viaggio verso l'ignoto con un’amante o un amico. 'Easter Parade' è una canzone devozionale, una celebrazione della nuova vita, della rinascita e della resurrezione. 'Coexist (I Will Bless The Lord At All Times?)' è una ninna nanna per i genitori dei bambini coinvolti nella guerra, con un’ambientazione sonora di Brian Eno.

Bono: "Un omaggio a Patti Smith"

In una nota rivolta al pubblico degli U2, Bono ha dichiarato: "Siamo in studio, ancora impegnati a realizzare un album rumoroso, caotico e ‘irragionevolmente colorato’ da suonare dal vivo… che è il vero habitat degli U2. Continuiamo a pensare al rock’n’roll più vivace come ad un atto di resistenza contro tutta questa orribile realtà che vediamo sui nostri piccoli schermi. Questi sono senza dubbio 'anni duri' per molti di noi che guardano al caos che regna là fuori nel mondo. È un periodo in cui la nostra band sta scavando più a fondo nelle nostre vite per trovare una serie di canzoni con cui cercare di affrontare il momento… Con Easter Lily ci siamo ritrovati a porci domande molto personali come: le nostre relazioni sono all’altezza di questi tempi difficili? Quanto duramente si lotta per l’amicizia? La nostra fede può sopravvivere alla distorsione di significato che gli algoritmi amano premiare? Tutta la religione è spazzatura e continua a dividerci...? O ci sono risposte da trovare nelle sue crepe? Ci sono cerimonie, rituali, danze che potrebbero mancare nelle nostre vite? Dal rito di Primavera alla Pasqua e alla sua promessa di rinascita e rinnovamento... L'album ‘Easter’ di Patti Smith mi ha dato tanta speranza quando è uscito nel 1978. Non avevo ancora 18 anni. Il titolo è un omaggio a lei. In un secondo momento cercheremo di fare un gran trambusto e clamore per ricordare al resto del mondo che esistiamo, ma nel frattempo… questa è una cosa tra voi e noi".

L'ep 'Easter Lily' è accompagnato da un'altra edizione speciale digitale della rivista online, intitolata 'U2 - Propaganda - Easter Lily'. Questa rivista contiene contributi dei quattro membri della band, tra cui le note di copertina di The Edge, lo scritto di Adam Clayton sull'arte e il percorso di recupero, una conversazione tra Bono e il frate francescano Richard Rohr e le fotografie scattate in studio da Larry Mullen Jr. L'e-zine presenta anche i testi delle canzoni, un articolo sul loro produttore, Jacknife Lee, un articolo su Hal Willner scritto dal suo amico Gavin Friday e altro ancora. Quarant'anni fa, nel febbraio 1986, il primo numero di 'Propaganda' arrivò nelle cassette postali dei fan degli U2 in tutto il mondo. Con l'aspirazione di eguagliare le altre riviste per fan dell'epoca, ‘Propaganda’ nacque dalla cultura delle fanzine fai-da-te dell'era punk, che abbracciava atteggiamenti, idee e dialogo.