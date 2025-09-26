circle x black
Umberto Tozzi, nonno per la quarta volta: "Emozione difficile da raccontare

Poi la dedica alla moglie, che compie gli anni: "Ogni giorno al tuo fianco un dono prezioso"

Umberto Tozzi e il piccolo Achille - Instagram / @umbertotozziofficial
Umberto Tozzi e il piccolo Achille - Instagram / @umbertotozziofficial
26 settembre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

Umberto Tozzi è diventato di nuovo nonno. La figlia Natasha ha dato alla luce il suo primogenito, Achille, rendendo il cantante nonno per la quarta volta. Tozzi ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae mentre tiene in braccio il neonato (il cui volto è coperto da un cuoricino blu) mentre alle loro spalle nove palloncini formano la scritta 'benvenuto'. Lo scorso luglio, sempre sui social aveva scritto: "Vedere tua figlia diventare mamma per la prima volta è un’emozione difficile da raccontare. Il quarto nipotino è in arrivo… e il cuore si riempie ancora una volta".

Poche ore dopo questo post, ha voluto dedicare un pensiero romantico anche a sua moglie Monica, in occasione del suo compleanno. "La mia compagna di vita, la mia forza, il mio sorriso quotidiano. Ogni giorno al tuo fianco è un dono prezioso", scrive condividendo uno scatto insieme.

Nel 2024 aveva detto a Mara Venier nel corso di Domenica In: "Mia moglie è una persona fantastica, la persona più leale che io abbia incontrato nella vita". I due, insieme dal 1995, si sono sposati cinque volte, l'ultima in occasione dei 25 anni di matrimonio.

