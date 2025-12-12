Secondo posto per 'Una Nessuna Centomila', terzo gradino per 'Splendida Cornice'
La fiction 'Un Professore 3', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.397.000 spettatori, pari al 20,7% di share. Secondo posto per Canale 5 che con ‘Una Nessuna Centomila’ 1 ha conquistato 1.773.000 spettatori e il 16,3% di share mentre ‘Splendida Cornice’ su Rai3 ha intrattenuto 898.000 spettatori (5,9% share).
Fuori dal podio troviamo ‘Piazzapulita’ in onda su La7 con 857.000 spettatori (4,7% share) mentre Rete4 con ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 781.000 spettatori (6,3% share). Seguono: Rai2 con ‘Ore 14 Sera’ (751.000 spettatori, 5,7% share); Italia1 con ‘The Flash’ (676.000 spettatori, 4,4% share); Nove con ‘A casa per Natale’ (453.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con ‘Europa League: Basilea-Aston Villa’ (385.000 spettatori, 2% share).
In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha incollato allo schermo 5.422.000 spettatori pari al 26,6% di share mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.629.000 spettatori (22,6% share).