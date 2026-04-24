'Un sacco bello' di Verdone torna in sala e "parla ancora ai ragazzi"

Carlo Verdone lo racconta in un video postato su Facebook con quella dolcezza un po’ timida che gli appartiene da sempre: rivedere 'Un sacco bello' restaurato dalla Cineteca di Bologna “è come ritrovare un vecchio amico”. E in effetti il suo esordio del 1980, che torna nelle sale dal 27 al 29 aprile in 150 copie, è uno di quei film che non smettono di parlare al presente. Sembra scritto per i ragazzi di adesso, per chi si sente fuori posto, per chi vive la malinconia come un’abitudine quotidiana. Verdone nel video lo dice chiaramente: vedere il film restaurato gli ha fatto un effetto fortissimo, perché “parla ancora ai ragazzi”.

Dietro quel debutto c’è un nome che nei titoli non compare: Sergio Leone. Fu lui a vedere in quel giovane attore romano, reduce dalle cantine e da Non stop, un talento da portare al cinema. Rimase folgorato dalla galleria di personaggi che Verdone interpretava dal vivo e decise che quel repertorio meritava un film. Arruolò due maestri della sceneggiatura, Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, e poi fece la scelta più audace: affidare la regia allo stesso Verdone. Una scommessa che oggi sembra naturale, ma che allora fu un atto di fiducia enorme. Leone lo circondò di una squadra da film epocale: Ennio Morricone alla musica, Ennio Guarnieri alla fotografia, Eugenio Alabiso al montaggio, Carlo Simi a scenografie e costumi. Un paracadute di lusso che permise a Verdone di concentrarsi su ciò che gli riusciva meglio: raccontare gli sfigati con un’empatia che nessuno aveva mai avuto.

'Un sacco bello' intreccia tre storie in una Roma ferragostana assolata e deserta, quella dell’Estate Romana di Renato Nicolini. Ma Verdone non racconta la festa: racconta chi resta ai margini. Leo, ingenuo e romantico, che sogna un amore con una turista spagnola. Ruggero, hippie predicatore dell’amore libero ma schiacciato da una fidanzata dominante e da un padre “comunista così”. Enzo, coatto tenerissimo, che si veste come John Travolta e cerca disperatamente qualcuno con cui andare a Cracovia. Sono tre maschi fragili, impacciati, pieni di complessi. Tre solitudini che si muovono in una città svuotata, mentre sullo sfondo riecheggiano gli anni di piombo, le disillusioni politiche, la sensazione di una generazione rimasta a metà strada tra rivoluzione mancata ed emancipazione altrui.

Rivedere oggi 'Un sacco bello' significa accorgersi di quanto fosse avanti. È una commedia, certo, e ci sono sketch entrati nell’immaginario collettivo. Ma è anche il racconto affettuoso e crudele di chi si sente fuori posto, la fotografia dello smarrimento di una generazione che non sa più dove mettersi. La camminata finale di Leo sotto il sole, Enzo che telefona a chiunque pur di non restare solo, Ruggero che predica libertà ma non riesce a viverla: sono immagini che raccontano l’Italia di allora e, sorprendentemente, anche quella di oggi.