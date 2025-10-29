circle x black
Uomini e Donne, oggi il confronto tra Ciro-Gianmarco-Cristina. E Martina?

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 29 ottobre, alle 14.45 su Canale 5

Maria De Filippi - Uomini e Donne
Maria De Filippi - Uomini e Donne
29 ottobre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Oggi, mercoledì 29 ottobre, va in onda su Canale 5 il tanto atteso confronto a 'Uomini e Donne' tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Ma all’appello manca Martina De Ioannon, l’ex tronista che durante il suo percorso nel dating show aveva scelto Ciro, scartando proprio Gianmarco.

Negli ultimi mesi, tuttavia, le dinamiche si sono capovolte: dopo l'annuncio della fine della relazione tra Martina e Ciro, sono arrivate le prime segnalazioni e avvistamenti di Martina insieme a Gianmarco per le vie di Roma, accendendo così il gossip.

I due ormai farebbero coppia fissa, ma secondo molti utenti, Martina e Gianmarco avrebbero iniziato a frequentarsi già prima della rottura, insinuando un tradimento, smentito più volte dalla stessa Martina. La ragazza, tuttavia, ha deciso di non partecipare oggi al confronto in studio.

Sui social però ha commentato un messaggio di un utente che ha apprezzato la sua decisione: “Adoro la scelta di non presentarsi, e dimostra quanto fosse sicura che la persona che ha accanto adesso l’avrebbe difesa adeguatamente”. “Esattamente”, ha risposta De Iaonnon.

L’appuntamento con Maria De Filippi è su Canale 5 oggi alle 14.45.

