Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?

La proposta di Maria De Filippi

Sara - Uomini e donne
14 ottobre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi ha proposto il trono alla 27enne.

Fino ad oggi, Sara aveva partecipato al dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Flavio Ubirti. Tuttavia, al termine di una nuova esterna col tronista, la ragazza ha deciso di interrompere il suo percorso, delusa dalla mancanza di sintonia e di attenzioni da parte di lui.

"Ho la sensazione di non piacergli, io ho la sensazione che lui non è attratto da me", ha detto in lacrime. A quel punto è stata la stessa conduttrice a farle la proposta inaspettata: "Senti, ma vuoi sederti lì?", indicando la poltrona rossa. Sara ha accettato: "Maria io ci credo tanto all'amore e ci credo che da qualche c'è qualcuno per me".

Classe 1998. Sara vive a Civitavecchia con i genitori e il fratello. Ha studiato al liceo classico e si è laureata in lettere moderne, arte e spettacolo. Ha un carattere forte e determinato e sogna di trovare l’amore.

