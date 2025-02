Per il cantante e la compagne è il primo figlio

"Fuori a luglio", scrive Ernia sui social, ma stavolta il cantante non annuncia l'uscita di un album. La sua compagna, Valentina Cabassi, è incinta e nel giro di qualche mese per la coppia arriverà il primo figlio.

"Mi esplode il cuore, non vediamo l'ora di conoscerti", sono invece le parole che usa la ragazza per condividere online un video in cui mostra il suo corpo cambiare durante le prime settimane di gravidanza e la reazione dei suoi cari nello scoprire la lieta notizia.

Nei primi secondi del filmato c'è proprio il momento in cui Valentina Cabassi mostra il test di gravidanza al compagno e lui sorride e la abbraccia. Poi seguono le lacrime di gioia di parenti e amici, ma anche le immagini delle ecografie e dei primi baci alla pancia che cresce. Di sottofondo ci sono le note di 'Superclassico', uno dei brani più noti del futuro papà.