Valentina Vignali ospite oggi, giovedì 23 ottobre, a La volta buona ha parlato della sua storia d'amore con il cestista Fabio Stafanini e della proposta di matrimonio 'pubblica' arrivata lo scorso luglio in un campo da basket.

Valentina e Fabio convoleranno a nozze il prossimo 26 giugno 2026 a Bracciano e stanno già pensando alle bomboniere: "Potrebbe essere una palletta da basket, un po' particolare...", ha spiegato la cestista che ha conosciuto il suo compagno quando era un'adolescente.

"La vita ci aveva allontanati, ma il destino ci ha riportati l'uno verso l'altra. Ora siamo pronti a dire sì per sempre il 21 giugno 2026". Valentina Vignali

"La nostra è una storia particolare perché siamo stati insieme da piccoli, dai 18 anni ai 20 circa, ma eravamo dei bambini. La vita ci ha separati: io mi sono trasferita a Roma, lui anche giocatore di basket quindi stavamo lontani. Non ci siamo più visti per 11 anni", dice Valentina Vignali nel salotto di Caterina Balivo. "Dal 2013 al 2024 non ci siamo mai visti. L'anno scorso, in un campetto da basket a Rimini, lui era lì a fare un torneo. Quando sono arrivata l'ho visto e abbiamo ricominciato a sentirci. Non era passato un singolo giorno dall'ultima volta", ha spiegato la cestista.